立院請銓敘部放寬育嬰孫假 教團籲家庭照顧假津貼
立法院會22日通過附帶決議，請銓敘部於3個月內放寬公務人員申請育嬰孫假的留職停薪事由。全教產今天呼籲政府建立完整的「家庭照顧假津貼制度」，讓照顧不再是孤軍奮戰。
全國教育產業總工會今天發布新聞稿，理事長林蕙蓉表示，許多教師在教學崗位上認真奉獻，但在家庭中卻需日夜照顧年邁父母、祖父母或協助子女照顧孫輩。但目前教育部、勞動部對於是否將這些需求訂定為「有薪假」仍持保留態度，僅表示可先請「家庭照顧假」或「事假」因應。
林蕙蓉指出，目前家庭照顧假每年僅7天，併入事假總額，天數嚴重不足，超過天數不但無薪，還需自行找代課或請學校另聘代理教師。
全教產主張，政府應建立完整的「家庭照顧假津貼制度」，讓照顧責任不再是家庭孤軍奮戰。包括將「長照假」、「侍親假」、「育孫假」明文入法，比照育嬰假，設立留職停薪津貼制度；放寬公教人員留職停薪適用對象與事由；制定全方位家庭照顧假政策。
全教產強調，國家除了重視「生育率」，更不能忽視已經面臨高齡化社會的「照顧壓力」。照顧嬰兒需要支持，照顧年長者更需制度來支持，期盼政府全面補足照顧假別，設立津貼制度，實踐「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的理想。
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