立院請銓敘部放寬育嬰孫假 教團籲家庭照顧假津貼

柯建銘在臉書發文說，等了60年，終於等到要打倒國民黨，將其掃進歷史焚化爐的時刻。為什麼是60年？仔細一看，原來他說，1963年當他還在讀小學六年級時，就立志要打倒國民黨。真是難為老柯了，等了60年，還是一腔忿恨，這一輩子究竟值不值得？

2025-07-23 11:03