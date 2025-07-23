賴坤成提關說酒駕舊案 黃建賓駁斥造謠：我一定告

民進黨台東縣前立委賴坤成今提國民黨立委黃建賓任大武鄉長時關說酒駕，黃建賓嚴正駁斥，民進黨先是讓敗選的賴坤成月領17萬高薪酬庸，爽領人民納稅錢搞惡罷，現在又派賴坤成出來抹黑，標準的選輸翻桌，而賴坤成造謠的酒駕關說事件更是2022年綠營議員早已用過的陳年爛招，警方在當時就已經認證是假消息，「我不會姑息賴坤成敗壞台東善良風氣，絕對提告。」

黃建賓指出，2022年競選大武鄉長連任期間，賴坤成子弟兵、曾是民進黨籍的議員林參天就曾抹黑他酒駕關說，但警方當時已明確表示，「黃建賓並未關說，反而是協助警方勸張女接受酒測」，警方當下更直接開出罰單，至於未立即移送法辦，是因員警認定非現行犯，加上員警因新冠肺炎疫情期間染疫需隔離，才未及時函送，相關事件皆有當時新聞報導所證。

黃建賓也提到，賴坤成其他造謠的浪費公帑、工程弊案等，也是民進黨跟罷團持續在地方造謠的假訊息，團隊早已有掌握，而相關事件完全是假消息，一切皆合法合規，既然賴坤成敢拿警方早已認證是假消息的事情公然抹黑，絕對不會姑息這種人敗壞台東善良風氣，絕對提告。

黃建賓表示，對於民進黨選前會出奧步完全不意外，只是賴坤成完全沒長進，竟然拿自己子弟兵林參天3年前就用過的假訊息爛招，而林參天更是專門替賴坤成攻擊敵人的打手，不分黨內外逢人就打，2024年賴坤成敗選後林參天甚至直接砲轟前總統蔡英文是內賊，賴坤成甚至在2024大選期間，不斷結合林參天等打手，對於另名候選人、也是昔日的黨內同志極盡人格抹黑，令許多原本是民進黨支持者的鄉親都看不下去。

黃建賓批，賴坤成2006年為了參選台東縣長，不顧民進黨已經選擇支持另名黨內候選人，賴坤成仍堅持脫黨參選，導致雙雙落敗，證明賴坤成就是為個人利益可以犧牲黨內同志的人，從賴坤成及其黨羽在台東的惡劣行徑就可知道，台東人非常清楚賴坤成人格破產、形象極差，連民進黨支持者都挺不下去，對於賴坤成選輸翻桌、再用假訊息爛招抹黑，台東人不會相信這種人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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