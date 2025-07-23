國策顧問得標軍方服供站涉利益輸送？軍方：調查釐清中

民眾黨立委黃國昌爆料，國策顧問陳國欽憑藉其綠營金主的身分，成功得標價值上百億元的軍方服裝供售站委商經營案，且標案審查委員洪嵩輝隨即成為為其企業的獨立董事，質疑涉及利益輸送。陸軍司令部對此表示，正由相關單位釐清中，調查結果將呈報國防部後續處理。

黃國昌爆料，歷任蔡英文及賴清德兩位總統任期的國策顧問陳國欽，其經營的興采實業，得標成為106億（含後續擴充金額）「國軍服裝供售站委商經營案」的第一優勝廠商，憑恃國策顧問和綠營金主的身分，成功取得上百億的鉅額標案。

黃國昌進一步質疑，評選後4天，擔任標案評選委員的前經濟部官員洪嵩輝，就成為興采實業的獨立董事，引來黃國昌抨擊是「絲毫不遮掩的利益輸送」。

陸軍司令部對此回應表示，這項服裝供售站委商標案，在6月9日依最有利標評選辦法完成評選，相關評選過程均依採購作業程序辦理。

對於洪嵩輝在評選後擔任興采公司獨立董事的狀況，陸軍司令部解釋，正由相關單位依政府採購法釐清中，相關結果將呈報國防部採購室進行後續處理。

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