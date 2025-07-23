國策顧問得標軍方服供站涉利益輸送？軍方：調查釐清中
民眾黨立委黃國昌爆料，國策顧問陳國欽憑藉其綠營金主的身分，成功得標價值上百億元的軍方服裝供售站委商經營案，且標案審查委員洪嵩輝隨即成為為其企業的獨立董事，質疑涉及利益輸送。陸軍司令部對此表示，正由相關單位釐清中，調查結果將呈報國防部後續處理。
黃國昌爆料，歷任蔡英文及賴清德兩位總統任期的國策顧問陳國欽，其經營的興采實業，得標成為106億（含後續擴充金額）「國軍服裝供售站委商經營案」的第一優勝廠商，憑恃國策顧問和綠營金主的身分，成功取得上百億的鉅額標案。
黃國昌進一步質疑，評選後4天，擔任標案評選委員的前經濟部官員洪嵩輝，就成為興采實業的獨立董事，引來黃國昌抨擊是「絲毫不遮掩的利益輸送」。
陸軍司令部對此回應表示，這項服裝供售站委商標案，在6月9日依最有利標評選辦法完成評選，相關評選過程均依採購作業程序辦理。
對於洪嵩輝在評選後擔任興采公司獨立董事的狀況，陸軍司令部解釋，正由相關單位依政府採購法釐清中，相關結果將呈報國防部採購室進行後續處理。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言