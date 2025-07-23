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黃國昌爆：國策顧問買通評委介入百億採購 軍方無人敢處理

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國策顧問陳國欽傳出買通評審委員，介入陸軍服裝供銷站委商經營案。圖／取自黃國昌臉書
國策顧問陳國欽傳出買通評審委員，介入陸軍服裝供銷站委商經營案。圖／取自黃國昌臉書

國策顧問陳國欽旗下的興采實業得標陸軍百億採購案，其評審委員洪輝嵩卻轉身成公司獨董。民眾黨立委黃國昌今天表示，國防部無人敢公正處理本案，綠色權貴的官商勾結，行徑囂張讓人無法置信；黃國昌說，他要請問國防部長顧立雄，國策顧問陳國欽如此「投桃報李」的行徑，評選結果是否還有可能公正？

國軍服裝供銷站委商經營案爆出重大瑕疵，陳國欽旗下的興采股份有限公司得標，事後傳出評委洪輝嵩內神通外鬼，此項百億標案公告決標之後，隨即擔任得標廠商的獨立董事，投開標前即引起業界質疑。

黃國昌上午在臉書發文指出，陳國欽獲得前總統蔡英文、賴清德總統聘用為國策顧問，其經營興采實業獲得採購評選委員會的「青睞」，成為106億「國軍服裝供售站委商經營案」的第一優勝廠商，然而國防部至今無人敢公正處理本案，其中究竟存在什麼問題。

黃國昌說明，陳國欽憑恃國策顧問和綠營金主的身分，成功取得上百億鉅額標案，離譜的是在取得評選優勝4天過後，興采實業全面改選董事，擔任此案評選委員的經濟部前官員洪嵩輝，竟然華麗轉身成為興采實業的獨立董事，「絲毫不遮掩的利益輸送，令人瞠目結舌。」

黃國昌說，他想要請教顧立雄，「上百億國防採購可以無視利益迴避這樣亂搞嗎？陳國欽『投桃報李』的行徑，評選結果還有可能是公正的嗎？」

黃國昌表示，前國策顧問秦嘉鴻為了一己私利，過去請出民進黨英系大將洪耀福，華航被叫到民進黨中央黨部喬科學城物流股權，拱手將其獻給紅色資本，如今陳國欽更是不假他人之手，直接把手伸進鉅額採購牟利，濫用國家名器至此，莫此為甚。

黃國昌質疑，綠色權貴赤裸裸的官商勾結，行徑囂張讓人無法置信，「請問賴清德總統：上百億的國防預算，可以如此利益輸送、胡搞瞎搞嗎？面對賴總統身旁的綠頂商人，國防部與工程會的官員又如何能秉公處理？」

服裝 國防部 黃國昌 賴清德 顧立雄 國防預算

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