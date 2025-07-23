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韓媒稱尹錫悅戒嚴前曾尋求台灣支持？ 總統府：惡意造謠

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
南韓前總統尹錫悅（前）。（路透）
南韓前總統尹錫悅（前）。（路透）

南韓「韓民族日報」報導，前總統尹錫悅緊急戒嚴前夕，前情報司令官文相浩同年11月赴台灣出差，有軍方內部人士透露，文相浩行程「是為了請求台灣支持緊急戒嚴」。我總統府發言人郭雅慧今天表示，該報導無中生有，是有明顯惡意動機的造謠，我國政府高度遺憾，並要求盡速更正。

針對「韓民族日報」影射韓方人員11月赴台灣出差，是「為了請求台灣支持緊急戒嚴」一事，郭雅慧表示，該報導無中生有，惡意造謠。台灣與各民主友方安全部門間之例行交流，早已行之有年，重點在聚焦區域安全議題，無關各國內部事務。我國是民主國家，作為區域中負責任的一員，不會涉入、評價其他國家內部事務，該報導所稱有韓方人員「請求台灣支持緊急戒嚴」一事，是有明顯惡意動機的造謠，我國政府高度遺憾，並要求盡速更正。

郭雅慧表示，台灣民主並非從天而降，台灣曾是經歷全世界戒嚴最久的國家，無數民主前輩用青春、血汗，甚至是生命，歷經一代又一代台灣人民共同努力，才能從威權走到民主，成為亞洲民主燈塔。

郭雅慧強調，民主台灣絕對不會也不能走回頭路，對威權錯誤不會重蹈覆轍，該報導以不實訊息意圖誤導輿論，我國政府對此表達強烈遺憾，並要求該媒體速為更正。

總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

尹錫悅 台灣人 南韓戒嚴 總統府發言人

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