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南非又出招 公告我駐處改名降等

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

外交部昨發布新聞稿指出，南非外交部在未與我國協商的狀況下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。外交部長林佳龍第一時間指示駐處嚴正抗議並交涉。

南非外交部自去年十月和今年一月，兩度致函要求我駐南非代表處遷出其首都普利托利亞；三月，南非外交部官網將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」更改為「台北商務辦事處」；五月，南非外交部官網又逕自將台灣駐處地址資訊改到約翰尼斯堡。

最新發展是，本月廿一日，南非外交部發布名為「台北駐南非聯絡代表處地位」的公告，通知我方位於普利托利亞的台北聯絡代表處，於三月卅一日後不再受到承認；南非四月一日起承認在約翰尼斯堡的台北商務辦事處，可保有領務服務，南非與台灣的非外交及非政治往來亦會持續。

我外交部表示，南非副總統瑪莎蒂萊日前率團訪問中國後，南非即以政府公報發布上述謬誤公告，顯示中國在南非對我打壓一事更變本加厲，且斐方甘願屈從於中方壓力對我國施壓，我方至表遺憾與不滿。

目前駐南非兩駐處均正常對外運作，外交部將秉持「對等」與「尊嚴」的立場，要求斐方與我進行後續談判。後續如有相關進展，將適時對外說明。

南非 外交部 台灣代表處

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