周春米：恆春半島打造國家級太空村

美國推動發展太空港計畫，美國在台協會（ＡＩＴ）在臉書提及，美台正洽談可能合作，台灣屏東九棚有潛力升級為未來的太空港。屏東縣長周春米昨說樂見其成，並希望將恆春半島打造為國家級的太空村。

周春米表示，太空產業是屏東科學園區重點發展的產業項目之一，去年縣府團隊曾拜訪美國休士頓太空港，交流太空發展相關議題，也和當地太空與科學教育協會簽署太空產業人才培育合作備忘錄。今年三月，行政院、國科會與太空中心正式核定屏東縣滿州鄉九棚村為國家火箭發射場域。

周春米說，這幾天她看到很多朋友及ＡＩＴ分享台美太空港議題，非常興奮也非常開心，屏東作為國家火箭發射場域，是台灣邁向宇宙的起點，未來和世界做更多連結，有信心把恆春半島打造成國家級的太空村。

ＡＩＴ前天發出新聞稿表示，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至僅二點五小時；休士頓的艾靈頓機場（Ellington Airport）已擁有合法太空港執照，而台灣考慮屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來的太空港。但後來ＡＩＴ將「台灣考慮屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來的太空港」段落刪除。ＡＩＴ此舉也引發外界揣測。

對於台美合作推動太空港計畫，包括外交部、國科會及當地立委都表示樂觀其成。但外交部表示，外交部尚無太空港計畫的具體細節，可先向國科會了解，若有需要，外交部樂意協助。國科會則說，台美的太空合作從過去到現在、未來，都在持續進行，對於拓展更多可能性，我方樂觀其成，不過太空運輸的具體計畫及方案，有待未來更進一步的評估和討論。

國民黨立委蘇清泉表示，台美太空港合作地點，若確定在屏東縣滿州鄉九棚村，這是一個非常好的地點，附近還有國家中山科學研究院，有足夠的人才可以支應；但也提醒，從恆春到九棚交通還不及格，馬路彎到不行，中央與地方政府應該全力先改善交通問題，把快速道路先建設好，屆時重型發射設備、相關器材等，才能順利運輸到九棚。

民進黨立委鍾佳濱表示，太空港目前的定義中，第一是做商用的載客飛行，目的是要從地球表面甲地飛到乙地；另一個方法就是用飛行器，將載人的火箭運到高空後再行發射；這兩種方式哪種可行，就會決定太空港設在什麼地點。

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