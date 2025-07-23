普發現金條例 函送政院

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

立法院昨（22）日函送「普發現金特別條例」，依法若政院要提覆議，須在該條例送達十天內提出；如聲請釋憲，則沒有時限。

另外民眾黨團昨日於立法院會中提案逕付二讀，要求行政院長卓榮泰就關稅議題赴立院報告。根據立法院協商冷凍期一個月的規則，估最快將於8月底三讀通過，邀請卓揆赴立院報告關稅議題。

國民黨團版特別條例草案日前於立法院會三讀通過，預算總規模5,450億元，含普發萬元現金預算2,350億元、刪台電1,000億撥補。據了解，立院昨日稍早已將該特別條例函送政院，政院表示，將在研議內容後，依憲法規範及精神採取下一步作為。

卓榮泰先前表示，原本院版特別條例編列4,100億，扣除這些金額後，歲計賸餘剩下336億，但立院通過版本總預算為5,450億，等於有1,014億需要舉債。後續因應，行政院還在研議。卓榮泰當時提到，希望有機會前往立院說明院版條例，保留一絲起死回生的機會。民眾黨立法院黨團亦提出，邀請行政院長率同相關部會首長就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」於一個月內進行專案報告並備質詢，該案逕付二讀交付黨團協商。

黨團提案說明，美國川普政府自今年4月2日公布將陸續對各貿易國課徵對等關稅以來，台灣經貿辦談判團隊與美方已歷經二輪實體會談，政府對談判內容仍未公布，談判進程、爭點與風險評估，國人與國會均一無所知，僅能獲得「會談坦誠且融洽」、「取得建設性進展」等無實質內容回應。黨團提案指出，儘管談判成果尚未定案，行政機關亦應比照「條約締結法」第6條，充分向國會及人民說明談判原則與可能爭議，否則將使攸關國內產業投資方向與長久經濟影響之關稅協議，欠缺制度性保障機制。

關稅 立法院

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