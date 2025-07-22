全聯前總裁徐重仁表態挺罷免 黃健庭：藍委親中就法辦「非罷免」

全聯前總裁徐重仁近期表態支持大罷免，國民黨秘書長黃健庭今日表示，尊重徐重仁的立場，但徐重仁說支持大罷免是護民主，民主素養不夠，在野黨就是監督制衡角色，怎麼會說監督制衡是違法亂紀？

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請黃健庭討論726大罷免議題。

針對民進黨中央黨部遭民眾蛋洗，民進黨提告一事，黃健庭首先批評，過去抗議蛋洗的例子很多，民進黨就是雙標政黨，在野的時候做什麼都可以，執政後只要講不中聽的話就馬上扣帽子。司法信任度持續探底，檢調司法單位應站在正義那方，不要變成執政者工具、鷹犬。否則只會讓台灣肅殺氛圍更嚴重，民眾天天怕被查水表、被1450肉搜霸凌。

陳學聖回憶，過去中美斷交時，時任美國副國務卿克里斯多福來台說明斷交一事。當時自己仍在讀大學，任台大法學院學生代表會主席，率領一群人把民生社區的雞蛋買光，聚集松山機場外對克里斯多福一行人丟雞蛋。時值言論緊縮的戒嚴時期，丟雞蛋都沒事，現在民進黨黨部被丟雞蛋就要被法辦，毫無邏輯。

何志勇舉「成大拆字案」為例，2014年成大新建廣場投票，投票結果以「南榕廣場」勝出，然而校方不接受；當時就有校友不滿把成大光復校區招牌拆了。而後法院判該民眾無罪，因為法官認為該行為屬具實質合理關聯性的抗議，且未構成毀損讓招牌字體不堪使用，是言論自由表現。當時國民黨執政都有此例，如今只是黨部被丟雞蛋，民進黨就打算大動司法資源，非常奇怪。

何志勇進一步說，近日網路上有新竹反罷街訪影片，片中一民眾因身穿迷彩服受訪，部分言詞較為激動而受到矚目。何志勇透漏，聽說包括警察、調查局、海巡署等單位都來關切，質問該民眾是否是現役軍人？迷彩服到處都買得到，為何要被針對，甚至被關切？台灣怎麼會變成這樣？

關於徐重仁表態支持大罷免，何志勇指出，徐重仁說支持理由是在野多數「杯葛」法案，以及部分在野勢力跟中國大陸持曖昧與親近關係。徐重仁過去在領導統一超商及流通次集團時，就是大膽西進打入中國大陸市場，為何態度前後不一呢？且在野現在是國會多數，代表獲得多數民意支持，透過合理的監督、制衡，怎麼就變成「杯葛」、反民主？

何志勇表示，美國參議院有冗長辯論（filibuster）傳統，參議員可以在上台一直講話沒有時間限制，除非100席參議員中的60席提出終結辯論動議，是國會尊重少數的範例。今年4月新澤西州參議員布克（Cory Booker）才痛批川普25小時5分鐘，打破美國冗長發言最長演講紀錄。美國的民主是這樣制衡，如果台灣在野這樣就是「杯葛」，徐重仁應該先去痛罵美國。

黃健庭說，尊重徐重仁的立場，但徐重仁說支持大罷免是護民主，民主素養真的不夠。在野黨就是監督制衡角色，怎麼會說監督制衡是違法亂紀？民選立委如果覺得做不好，可以四年任期到後重新選擇，而非無差別大罷免；而如果覺得有親中疑慮，就應提事證交由法辦。徐重仁這種言論跟民進黨一致，就是中央廚房產出來的言論，內容完全缺乏民主素養。

最後針對大罷免投票倒數四天，黃健庭表示，現在每個立委都擔心同一件事，就是反對罷免的支持者，不知道要出來投不同意。而不投票其實就是幫罷免方。一定要出來投不同意，才能真正對抗民進黨大惡罷，也歡迎民眾一同參與7月25日晚上在凱道的不同意罷免選前之夜。

陳學聖也說，這次罷免立委很多都是藍營執政縣市的選區，藍營有執政優勢，在勢頭上更應出來投票。

何志勇則舉歷經納粹德國時期的牧師馬丁．尼莫拉（Martin Niemoeller）所寫下的「懺悔詩」為例，呼籲大家一定要出來投不同意，為別人、也為自己發聲。

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