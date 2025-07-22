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國會辦公室再違法被罰 葉元之：制度落差卻遭政治化

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國會辦公室再違法被罰 葉元之：制度落差卻遭政治化

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨新北市立委葉元之（中）。記者杜建重／攝影
國民黨新北市立委葉元之（中）。記者杜建重／攝影

國民黨立委葉元之今爆出辦公室再違勞基法，台北市勞動局裁罰4萬元。他稍早澄清，這是遭「再度檢舉」的同一案件，無論如何會坦然接受，並配合改善，但還是要說清楚，這絕非「惡意苛扣」，而是「制度的落差」，卻遭泛政治化。

葉元之遭指控職場霸凌爭議，今年4月北市勞動局裁罰9萬元，家屬再度檢舉，7月再進行勞檢，查獲辦公室未依法給付加班費、未給予特休假，再依違反勞基法，各裁罰2萬元。

葉元之回應，這次是遭「再度檢舉」的同一案件，其實數周前已到勞動局說明，且裁處早就出來了，只是方姓前助理家屬選擇今天向「自由時報」爆料。他會坦然接受這次坦然接受，並配合改善，但還是必須向大家說清楚，這絕非「惡意苛扣」，而是「制度的落差」。

葉元之說，助理的工作性質特殊，而自己辦公室請假一直以來都相當自由彈性，從沒有不准方姓前助理病假，也因為彈性，所以沒有將每人差勤「制度化」，這點確有不周，上次勞檢後完全依標準改善。若自己真是「慣老闆」，為什麼與方姓前助理同期助理都還留下奮戰？

他說，方姓前助理被認定的「加班」，其實是上班時間內可以從容完成的工作，但卻沒主動回覆或完成，有時他在下班時詢問，只要有補處理，就被認定為加班。第三、沒有動機、也沒必要剋扣「公費」的加班費，助理的加班費是由「公費」支出，他完全沒理由去剋扣，只是無法認同在約定工作時間內沒完成理應能完成之事。無論如何，既然現行勞基法有認定標準，尊重北市勞動局的裁罰，並虛心檢討、配合改善。

葉元之表示，有關前助理過世的不幸事件，現已完全被泛政治化，許多沒講過的話，都被塞到他嘴裡，本不想多說，但接二連三的爆料，不得不出來捍衛我的名譽。

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