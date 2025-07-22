卓榮泰拋AI十大建設拚15兆產值 突引徐重仁談話要行政團隊共勉

行政院經濟發展委員會第二次顧問會議創新經濟組今天登場，會中報告「AI新十大建設」。行政院長卓榮泰說，未來將打造主權AI展現國力，並布局前瞻技術，升級軟體產業與轉型傳統產業、因應少子化，解決缺工，提供人民便利的AI生活，預計在2040年創造15兆元以上產值、50萬個就業機會、建置3個國際級實驗室。

值得注意的是，卓榮泰會中引述日前才因發文挺罷免惹議的全聯前總裁徐重仁所言，並就徐對執政黨的喊話做出回應。他說，這清楚告訴執政團隊目前尚待精進之處，以及對政府的期許，請與會顧問持續提供建言，齊力完成總統交付任務，打造台灣成為智慧科技島。

今天登場的顧問會議，與會者有創新經濟組召集人行政院前副院長林信義、國泰金控總經理李長庚及16名工商界領袖，行政團隊除了報告歷次會議進度，包括兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心、國家人才競爭力躍升方案，並觸及「AI新十大建設」草案。

卓揆指出，AI新十大建設涵蓋「智慧應用」、「關鍵技術」及「數位基磐」等三大層面，並有五項目標，包含以「智慧應用」升級軟體產業與轉型傳統產業、因應少子化，解決缺工，以及提供人民便利舒適的AI生活；以「關鍵技術」布局前瞻技術，鋪墊AI及經濟前景；以「數位基磐」打造主權AI展現國力。

針對「智慧應用」，卓揆表示，台灣擁有最靈活的資通訊（ICT）產業及領先全球的半導體製造實力，期盼透過打造具本土特色的軟體平台及創新服務，讓AI深入百工百業，協助中小微企業突破規模限制，創造新價值，實現「AI產業化、產業AI化」目標。

卓揆提到，台灣近半數民眾是數位原生人口（年齡在45歲以下族群），從出生就接觸電腦及網路，顯見AI科技已無所不在，融入大眾日常生活。因此打造AI智慧生活圈，不僅有助於促進產業升級，也同時提升全民生活品質。

在「關鍵技術」部分，卓揆強調矽光子、量子科技、智慧機器人及無人載具等AI關鍵技術發展極為重要，請國家科學及技術委員會會同相關部會，邀集產官學研及新創團隊共同努力，延台臺灣既有優勢，持續提升產業競爭力及人民生活。

此外，「數位碁盤」涵蓋法規、人才、治理、算力與資料等面向，是推動AI新十大建設的必要基礎，也是AI迅速發展關鍵，卓揆請國發會、國科會及數發部整合顧問意見納入參考，並請相關部會提出指標性亮點，包括促進產業升級、提升生活品質及整體社會環境改善等，讓民眾明瞭施政方向。

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