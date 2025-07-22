快訊

國會辦公室再違法被罰 葉元之：制度落差卻遭政治化

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

韓國瑜挺張智倫 批罷免是政治大屠殺：31席藍委一個都不留非民主

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰拋AI十大建設拚15兆產值 突引徐重仁談話要行政團隊共勉

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院經濟發展委員會第二次顧問會議創新經濟組今天登場。記者邱德祥／攝影
行政院經濟發展委員會第二次顧問會議創新經濟組今天登場。記者邱德祥／攝影

行政院經濟發展委員會第二次顧問會議創新經濟組今天登場，會中報告「AI新十大建設」。行政院長卓榮泰說，未來將打造主權AI展現國力，並布局前瞻技術，升級軟體產業與轉型傳統產業、因應少子化，解決缺工，提供人民便利的AI生活，預計在2040年創造15兆元以上產值、50萬個就業機會、建置3個國際級實驗室。

值得注意的是，卓榮泰會中引述日前才因發文挺罷免惹議的全聯前總裁徐重仁所言，並就徐對執政黨的喊話做出回應。他說，這清楚告訴執政團隊目前尚待精進之處，以及對政府的期許，請與會顧問持續提供建言，齊力完成總統交付任務，打造台灣成為智慧科技島。

今天登場的顧問會議，與會者有創新經濟組召集人行政院前副院長林信義、國泰金控總經理李長庚及16名工商界領袖，行政團隊除了報告歷次會議進度，包括兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心、國家人才競爭力躍升方案，並觸及「AI新十大建設」草案。

卓揆指出，AI新十大建設涵蓋「智慧應用」、「關鍵技術」及「數位基磐」等三大層面，並有五項目標，包含以「智慧應用」升級軟體產業與轉型傳統產業、因應少子化，解決缺工，以及提供人民便利舒適的AI生活；以「關鍵技術」布局前瞻技術，鋪墊AI及經濟前景；以「數位基磐」打造主權AI展現國力。

針對「智慧應用」，卓揆表示，台灣擁有最靈活的資通訊（ICT）產業及領先全球的半導體製造實力，期盼透過打造具本土特色的軟體平台及創新服務，讓AI深入百工百業，協助中小微企業突破規模限制，創造新價值，實現「AI產業化、產業AI化」目標。

卓揆提到，台灣近半數民眾是數位原生人口（年齡在45歲以下族群），從出生就接觸電腦及網路，顯見AI科技已無所不在，融入大眾日常生活。因此打造AI智慧生活圈，不僅有助於促進產業升級，也同時提升全民生活品質。

在「關鍵技術」部分，卓揆強調矽光子、量子科技、智慧機器人及無人載具等AI關鍵技術發展極為重要，請國家科學及技術委員會會同相關部會，邀集產官學研及新創團隊共同努力，延台臺灣既有優勢，持續提升產業競爭力及人民生活。

此外，「數位碁盤」涵蓋法規、人才、治理、算力與資料等面向，是推動AI新十大建設的必要基礎，也是AI迅速發展關鍵，卓揆請國發會、國科會及數發部整合顧問意見納入參考，並請相關部會提出指標性亮點，包括促進產業升級、提升生活品質及整體社會環境改善等，讓民眾明瞭施政方向。

AI 卓榮泰 行政院 徐重仁 經濟發展

延伸閱讀

關稅談判不理勞工 勞關盟政院抗議

勞工團體到行政院抗議關稅黑箱 要求保障工作權

關稅海嘯將至！不滿勞工被當祭品 逾500人包圍行政院丟「飯碗」抗議

行政院經發會顧問會議名單曝 卓榮泰被問關稅進度笑而不語

相關新聞

國會辦公室再違法被罰 葉元之：制度落差卻遭政治化

國民黨立委葉元之今爆出辦公室再違勞基法，台北市勞動局裁罰4萬元。他稍早澄清，這是遭「再度檢舉」的同一案件，無論如何會坦然...

南非又出招！政府公報片面將我駐處更名降等 外交部嚴正抗議

外交部今（22日）發布新聞稿指出，南非外交部在未與我國協商的狀況下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處...

柯建銘稱打倒國民黨等了60年 侯友宜嘆：要等多久才會做正事

罷免投票倒數4天，新北市長侯友宜今出席立委張智倫反罷宣講。侯說，聽到立院黨團總召柯建銘稱，等了60年終於要打倒國民黨，聽...

卓榮泰拋AI十大建設拚15兆產值 突引徐重仁談話要行政團隊共勉

行政院經濟發展委員會第二次顧問會議創新經濟組今天登場，會中報告「AI新十大建設」。行政院長卓榮泰說，未來將打造主權AI展...

普發現金仍天人交戰？政院收到特別條例函文 將依憲法精神下一步

立法院日前三讀通過特別條例，確立普發現金1萬元法源。政院人士證實，已收到「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例...

葉元之國會辦公室再違勞基法 北市勞動局裁罰4萬元

國民黨立委葉元之遭指控職場霸凌爭議，今年4月北市勞動局裁罰9萬元，家屬再度檢舉，7月再進行勞檢，查獲辦公室未依法給付加班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。