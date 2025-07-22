吳釗燮：持續與歐盟合作 共同確保和平穩定台海現狀

國安會秘書長吳釗燮今天接見歐洲議會「歐洲民主之盾特別委員會」訪團時表示，台灣將持續秉持理性、審慎的態度處理兩岸關係，也會積極強化國防實力，推動全社會韌性，也期盼持續與歐盟及理念相近夥伴密切合作，共同確保和平穩定的台海現狀。

國安會晚間發布新聞稿表示，歐洲議會「歐洲民主之盾特別委員會」（EUDS）主席洛瓦索（NathalieLoiseau，另譯：蘿瓦素）率訪團下午至總統府拜會吳釗燮，雙方針對區域安全情勢、反制威權擴張及捍衛民主韌性等議題深入交換意見。

吳釗燮感謝該委員會首次出訪亞洲便選擇訪問台灣，以具體行動展現民主夥伴相挺情誼。他說，歐洲議會先前通過決議案，譴責中國藉由扭曲聯合國大會第2758號決議，阻撓台灣有意義參與國際組織，強調唯有台灣民選政府方可代表台灣人民，更令台灣政府和人民銘感在心。

吳釗燮表示，台灣位處全球民主陣營前線，長期面對來自對岸的灰色地帶襲擾與混合戰威脅，除將續秉理性、審慎的態度處理兩岸關係，也會積極強化國防實力，推動全社會韌性，也期盼持續與歐盟及理念相近夥伴密切合作，共同確保和平穩定的台海現狀。

洛瓦索說，該團成員都是堅定挺台友人，期盼透過此行強化台灣與歐盟的雙邊關係。歐洲與台灣一樣，均面臨威權國家的威脅，在面對軍事恫嚇、灰色地帶襲擾及種種境外資訊操弄之際，民主夥伴更應深化交流，汲取彼此經驗，共同捍衛基於規則的國際秩序。

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