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「別讓萬安睡不著！」蔣萬安陪李彥秀車掃催不同意票

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安也與李彥秀在南港中坡南路福德宮拜拜，祈求反罷免順利。記者林麗玉／攝影
蔣萬安也與李彥秀在南港中坡南路福德宮拜拜，祈求反罷免順利。記者林麗玉／攝影

大罷免投票倒數，「最強母雞」台北市長蔣萬安今晚6點半，再陪國民黨立委李彥秀回防南港車掃，為催出支持者投票率，李彥秀也向支持者約定「726風雨無阻一定出來投票，不要讓萬安市長睡不著！」

距離726投票倒數最後4天不到，蔣萬安今天下午回防本命區陪王鴻薇反罷免後，隨即到南港陪李彥秀車掃。現場支持者加油聲不斷，支持者高喊「票投不同意，港湖更美麗」。

為催出投票率，李彥秀也跟支持者約定「726風雨無阻一定要出來投票」，甚至要支持者幫忙726催票、拉票，投票，投下不同意罷免票。

蔣萬安也與李彥秀在南港中坡南路福德宮拜拜，祈求反罷免順利，隨後坐上吉普車車掃，還有機車騎士看到蔣萬安要開始掃街，特別下車與蔣萬安握手，幫李彥秀喊加油，允諾一定會幫忙拉票。

「最強母雞」台北市長蔣萬安今晚18時半，再陪國民黨立委李彥秀回防南港車掃。記者林麗玉／攝影
「最強母雞」台北市長蔣萬安今晚18時半，再陪國民黨立委李彥秀回防南港車掃。記者林麗玉／攝影

投票率 李彥秀 蔣萬安

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