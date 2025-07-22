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林右昌稱各界表態挺罷 「大家都說起風了」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨祕書長林右昌今天到新北市永和樂華夜市掃街挺罷免。記者葉德正／攝影
民進黨祕書長林右昌今天到新北市永和樂華夜市掃街挺罷免。記者葉德正／攝影

民進黨祕書長林右昌今天到新北市永和樂華夜市掃街挺罷免，被問到有愈來愈多業界人士發聲，林表示，大家都說起風了，這股社會的能量會形成非常大的風潮，也會是決定並且影響最後罷免的關鍵因素。

林右昌今天到樂華夜市陪同罷團掃街，並發送文宣品，不過也許是雙和地區特性，願意領取文宣的民眾約五五波，林右昌還指示文宣手應該走在他前面先發送。

林右昌受訪表示，投票最後一個階段，他們要做罷團最堅強的後盾，今天來樂華夜市跟所有鄉親報告，希望大家在7月26日能踴躍出來投下關鍵的同意罷免票，這票對台灣未來有非常重要影響力。

被問到教育界、企業界還有文化界都有人加入挺罷團，林右昌說，最近這幾天他非常感動，大家都說「起風了」，很多社會中堅人士與民眾，包括企業界、藝人紛紛站出來公開支持罷免行動，跟之前相比較大家更願意且勇敢站出來表達自己對國家未來的想法，並展現自己的力量。

罷團 罷免 林右昌

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