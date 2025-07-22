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普發現金仍天人交戰？政院收到特別條例函文 將依憲法精神下一步
立法院日前三讀通過特別條例，確立普發現金1萬元法源。政院人士證實，已收到「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」函文，將再針對特別條例的內容進行研議，並依據憲法規範及精神採取下一步的作為。
在國民黨推動下，此次特別條例共匡列5450億元，並明定每人普發現金1萬元，但條文未納入撥補台電的1000億元，引發朝野攻防。
政院人士表示，行政院今日已收到立院關於制定「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」函文，後續將再針對特別條例的內容進行研議，並依據憲法規範及精神採取下一步的作為。
若政院認為特別條例窒礙難行要提出覆議，根據憲法增修條文規定，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。依照推估，提出覆議的最後期限為7月31日，若要提釋憲則不受時限影響。
對於普發現金與否，行政院長卓榮泰18日親上火線質疑條文違憲，指普發現金將舉債1014億元，「我內心非常交戰」。對於後續救濟，他說，過去已多次針對多項不合法合憲的法案與預算有過救濟行為，未來將勇敢承擔憲法賦予行政院的憲政責任，「會照過去方式思考」。
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