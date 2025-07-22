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葉元之國會辦公室再違勞基法 北市勞動局裁罰4萬元
國民黨立委葉元之遭指控職場霸凌爭議，今年4月北市勞動局裁罰9萬元，家屬再度檢舉，7月再進行勞檢，查獲辦公室未依法給付加班費、未給予特休假，再依違反勞基法，各裁罰2萬元。
北市勞動局表示，本案是由勞工家屬向勞動局陳情，經查該案因未給付勞工平日延長工時工資，違反勞動基準法第24條第1項規定；亦未給予勞工特別休假，違反勞動基準法第38條第1項規定，勞動局已於114年7月14日，各裁處新台幣2萬元罰鍰。
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