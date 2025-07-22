屏東九棚被點名具太空港潛力 鍾佳濱：越靠近赤道越好

美國在台協會（AIT）目前正與台灣洽談太空港（Spaceport）合作計畫，並特別提到屏東九棚具備發展潛力，若計畫順利實現，將大幅縮短台灣至休士頓的時間。民進黨立委鍾佳濱分析太空港概念表示，屏東九棚具潛力，能有效將載人火箭進到亞太空，用最經濟省錢方式再重回大氣層。

鍾佳濱表示，屏東九棚被點名具備潛力，但其實太空港目前的定義中，第一是做商用的載客飛行，目的是要從地球表面甲地飛到乙地，看到美國到台灣只要2.5個小時，很多商業人士都為之興奮，但技術的關鍵還是說怎麼樣完成這樣的亞軌道飛行。

鍾佳濱說，目前看到民營的有維珍銀河（Virgin Galactic）、藍色起源（Blue Origin），最有名的就是SpaceX（太空探索技術公司），基本上都是火箭發射進入卡門線的一百公里以上的高空，再重返大氣層，關鍵是既然是商業使用，就必須能夠重複起降。

另一個方法就是用飛行器，將載人的火箭運到高空後再行發射。鍾佳濱說，這兩種方式哪種可行，未來會決定太空港會設在什麼地點，如果是像SpaceX純粹在地面上，以火箭發射到卡門線的亞軌道，那設置地點就必須適合火箭發射，商業而言，節省火箭成本的一定是越靠近赤道越好，目前在南北迴之間火箭發射基地大概只有個位數。

鍾佳濱表示，屏東九棚未來就具有潛力，具備能有效將載人火箭進入到亞太空，然後用最經濟省錢方式再重回大氣層，抵達目的地，而構想可能會是像九棚這樣臨海的陸地，或在近海平台上，或是在海上專用平台透過載人火箭發射到亞軌道進入到目的地。另一個就是像美國機場透過航空器將載人火箭送到高空後，再發射。

鍾佳濱表示，這兩種都符合太空港概念，台灣目前被列為太空基地，而九棚就具備潛力點，過去兩、三年院會質詢時，他也曾經提過，就是看準目前以台灣這樣的地理區位作為一個經常性的商業火箭發射地點非常適合。

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