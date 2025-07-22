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趙少康：南韓普發「惠民消費券」星日也有措施 賴政府還在擺爛

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

立法院今將包括普發現金的特別條例函送行政院，政院若要提覆議，須在送達的10天內提出。中廣前董事長趙少康表示，韓國、新加坡、日本都推出普發現金或者消費券措施，唯獨台灣，即使立法院早在7月11日就三讀通過全民普發現金一萬元，民進黨不敢得罪選民，只好擺爛，「普發現金，好想贏韓國、新加坡！」

趙少康說，南韓昨對全民普發「惠民消費券」，每人可領到新台幣3500元至12800元，以應對美國對南韓開徵25%關稅的衝擊。台灣跟南韓經濟結構都以出口為導向，美國是主要外銷市場。出口占南韓經濟成長4成，南韓政府明快用普發消費券方式，希望刺激國內消費，減緩出口減少的衝擊。

趙少康說，不只南韓，新加坡因去年稅收超徵，早就規畫今年分兩次發電子消費券，每人可以拿到約新台幣1萬8000元，這已經是新加坡第六次發放，希望在物價高漲下，讓人民可以喘口氣。

趙少康表示，對台灣來說，出口占GDP比重高達近6成，美國提高關稅對台灣的衝擊更大。同時，去年國內稅收超徵創歷史新高，金額5283億元，2021年到2023年共超徵1兆3424億元，民進黨說要還債也沒還，現在還哭窮，不願意還稅於民，錢都到哪裡去了？

趙少康批評，因民進黨逢在野必反，普發現金是在野黨提出的法案，政府就不顧民生疾苦跟國家經濟成長杯葛到底。執政者背負選民的期待，當以興利除弊，讓人民安居樂業為己任，賴清德心裡卻只有專制奪權、政治鬥爭，怎麼對得起把民進黨當親生子的台灣人。這周六請大家都要去投不同意，讓賴清德知道「你真的做錯了」。

南韓 趙少康 發現金 普發一萬

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