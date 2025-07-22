聽新聞
0:00 / 0:00
葉元之國會辦公室遭北市勞動局罰4萬 蔣萬安說話了
台北市勞動局今年4月到葉元之國會辦公室勞檢，因未備置出勤紀錄，違反勞基法於4月底裁罰葉元之9萬元，勞動局近日再次勞檢，發現未給加班費、未給特休，7月14日依法各裁罰2萬元。 對此，台北市長市長蔣萬安下午受訪表示「勞動局會回應」。
據媒體報導，勞動局這次勞檢核，發現葉元之國會辦公室平日延長工時，卻未依法給付勞工加班費，以及未依法給予勞工特休假等情形，分別違反勞基法第24條第1項、第38條第1項規定，7月14日依法各裁罰2萬元，合計4萬元。
台北市長蔣萬安下午陪立委王鴻薇車隊掃街，媒體問有關北市勞檢開罰葉元之時，蔣萬安表示「這勞動局會說明」。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言