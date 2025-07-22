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葉元之國會辦公室遭北市勞動局罰4萬 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午陪立委王鴻薇車隊掃街受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午陪立委王鴻薇車隊掃街受訪。記者楊正海／攝影

台北市勞動局今年4月到葉元之國會辦公室勞檢，因未備置出勤紀錄，違反勞基法於4月底裁罰葉元之9萬元，勞動局近日再次勞檢，發現未給加班費、未給特休，7月14日依法各裁罰2萬元。 對此，台北市長市長蔣萬安下午受訪表示「勞動局會回應」。

據媒體報導，勞動局這次勞檢核，發現葉元之國會辦公室平日延長工時，卻未依法給付勞工加班費，以及未依法給予勞工特休假等情形，分別違反勞基法第24條第1項、第38條第1項規定，7月14日依法各裁罰2萬元，合計4萬元。

台北市長蔣萬安下午陪立委王鴻薇車隊掃街，媒體問有關北市勞檢開罰葉元之時，蔣萬安表示「這勞動局會說明」。

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