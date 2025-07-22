葉元之國會辦公室遭北市勞動局罰4萬 蔣萬安說話了

外交部今（22日）發布新聞稿指出，南非外交部在未與我國協商的狀況下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處...

2025-07-22 17:05