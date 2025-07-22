南非又出招！政府公報片面將我駐處更名降等 外交部嚴正抗議

外交部今（22日）發布新聞稿指出，南非外交部在未與我國協商的狀況下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。外交部長林佳龍第一時間指示駐處嚴正抗議並交涉。

南非外交部自去年10月和今年1月，兩度致函要求我駐南非代表處遷出其首都普利托利亞；3月，南非外交部官網將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），列在國際組織駐南非名單之中；5月，南非外交部官網又逕自將台灣駐處地址資訊改到約翰尼斯堡。

最新發展是，本月21日，南非外交部在未與我國協商下，以政府公報發布公告，將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。

南非外交部發布名為「台北駐南非聯絡代表處地位」的公告，通知我方位於普利托利亞的台北聯絡代表處，於3月31日後不再受到承認；南非4月1日起承認在約翰尼斯堡的台北商務辦事處，可保有領務服務，南非與台灣的非外交及非政治往來亦會持續。

此外，南非外交部引述聯合國大會第2758號決議，承認中華人民共和國為中國在聯合國的唯一合法代表，南非在1998年與中華人民共和國建交；南非以其「一個中國政策」為由，已呼籲台北將商務辦事處的地點由普利托利亞遷至南非經濟中心約翰尼斯堡，這樣更為合適。南非外交部還稱，位於開普敦的台北聯絡代表處也將更名為駐開普敦台北商務辦事處。

我外交部表示，南非除了在政府公報逕行更改台灣駐處名稱，更錯誤援引聯大2758號決議及「一個中國」政策；林佳龍指示亞非司及我國駐南非代表處，分別向駐台南非聯絡辦事處及南非外交部嚴正抗議，同時訓令我國駐南非代表處秉持對等及尊嚴原則，持續與南非外交部進行交涉。

外交部指出，南非副總統瑪莎蒂萊（Paul Mashatile）於7月14日至18日率團訪中國後，南非政府即以政府公報發布上述謬誤公告，顯示中國在南非對我打壓一事更變本加厲，且斐方甘願屈從於中方壓力對我國施壓，我方至表遺憾與不滿。

外交部重申，我國政府不接受南非政府片面違反1997年雙邊協議的立場不變，也將持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通，同時面對斐方屢次片面更改我國駐處名稱及地位的作法，我方也將視相關情形採取因應反制作為。

外交部也嚴正呼籲，南非作為今年G20峰會主辦國，更應遵守1997年的雙邊關係法律架構，在台斐雙方獲得協商共識前，不應對我駐處採取任何強制手段，或其他可能干擾駐處運作及僑民服務功能的行動。

南非外交部在未與我國協商的狀況下，以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。圖／取自南非政府公報

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