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擬與美國設太空港 陳冠廷：台灣有信心成負責任太空行動者

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委陳冠廷今天表示，台灣發展低軌衛星不只是科技工程，而是攸關國家安全與國際責任的戰略投資，在全球新一輪太空競逐下，台灣有信心也有能力成為開放、透明、負責的太空參與者。

陳冠廷指出，我國目前正同時推動通訊衛星與光學遙測衛星兩類系統，分工明確，各有任務。通訊部分，台灣首顆B5G低軌通訊衛星預計於2027年發射，在此之前我國也將搭配OneWeb等國際系統，維持災防與戰備階段的通訊穩定性。

陳冠廷表示，戰時不只飛彈與無人機，通訊不中斷、情報不中斷、災情掌握即時，才是整體國土防衛的基礎。低軌通訊衛星可以在陸地光纖受損、基地台被破壞的情況下，讓中央政府與前線單位保持聯繫；結合分散式地面接收站，也能有效應對干擾與封鎖挑戰。

除了戰備功能外，陳冠廷也指出太空戰略的國際意涵。他認為，台灣正可透過台灣關係法架構，參與如「阿提米絲協定」等國際架構對話，發揮民主治理、資料透明、商業創新等優勢。舉例而言，美國在台協會（AIT）揭示的「太空港合作構想」已顯示台美合作已有共同前瞻視野。

陳冠廷指出，太空港不只是科技夢想，也可能成為災防、國防、科技與經濟整合的戰略節點。台灣若能成為印太太空運輸的關鍵站點，不僅提升科技實力，更強化印太區域的連結與安全網絡。太空在國際法層次並不具排他性的管領權，地球上既有的國家主權與領土劃分，其伸張無法自然延伸至太空軌道與外太空資源。正因如此，台灣作為民主政體，更有空間主張參與國際太空秩序的制定與實踐。

陳冠廷說，發展低軌衛星與探索太空港合作的終極目標，就是要建立台灣在戰時與和平時期的國家自主韌性，並在全球太空秩序中爭取應有的參與與位置。

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