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立院今函送「普發一萬」特別條例 政院10天內須決定是否覆議

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立院今函送「普發一萬」特別條例 政院10天內須決定是否覆議

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
國民黨立院黨團提案「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，11日於立法院會三讀通過，預算總規模5,450億元，含普發萬元現金預算2,350億元、刪台電千億撥補。示意圖。記者侯永全／攝影
國民黨立院黨團提案「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，11日於立法院會三讀通過，預算總規模5,450億元，含普發萬元現金預算2,350億元、刪台電千億撥補。示意圖。記者侯永全／攝影

國民黨立院黨團提案「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，11日於立法院會三讀通過，預算總規模5,450億元，含普發萬元現金預算2,350億元、刪台電千億撥補。據了解，立院22日稍早已將該特別條例函送政院，依法若政院要提覆議，須在該條例送達的10天內提出，如果是聲請釋憲，則沒有時限。

因應美國關稅政策，院版提出4,100億元特別條例草案，包含1,000千億撥補台電。國民黨團版本則刪除千億撥補台電，改為納入普發萬元現金預算2,350億元，預估規模總計5,450億元。最終在野藍白黨團挾人數優勢，已於11日在立法院會三讀通過國民黨團版特別條例草案。

據悉，立法院22日將已三讀的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」送交行政院。根據「憲法增修條文」第3條第2項規定，若政院認為窒礙難行，經總統核可，可於該決議案送達政院10日內，移請立院覆議。立院則應於送達15日內作成決議。另聲請釋憲則沒有時限。

外界關注政院後續是否提出覆議或釋憲，對此，行政院長卓榮泰17日在政院會後記者會表示，原本院版特別條例編列4,100億，扣除這些金額之後，歲計賸餘就只剩下336億，但立院通過版本總預算為5,450億，等於有1,014億需要舉債。後續，行政院還在研議該條例，卓揆也盼前往立院說明，保留一絲絲起死回生的機會。

台電 關稅 國民黨 立法院 卓榮泰

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