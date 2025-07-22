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愛爾蘭提「國家半導體戰略」 賴總統盼共造民主經濟體系

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
總統賴清德（右）22日上午在總統府接見愛爾蘭眾議院副議長暨國會友台小組主席馬基尼士（左）所率領的「愛爾蘭跨黨派國會議員訪問團」，兩人握手致意。圖／中央社
總統賴清德（右）22日上午在總統府接見愛爾蘭眾議院副議長暨國會友台小組主席馬基尼士（左）所率領的「愛爾蘭跨黨派國會議員訪問團」，兩人握手致意。圖／中央社

賴清德總統22日上午接見愛爾蘭跨黨派國會議員訪問團，他提到，今年5月愛爾蘭政府公布「國家半導體戰略」，提出成為全球半導體中心的願景，相信未來台灣、愛爾蘭能加強合作，提升雙邊半導體產業競爭力，一起建構以價值為基礎的民主經濟體系。

訪團成員尚包括愛爾蘭眾議院眾議員伯恩（Malcolm Byrne）、沃德（Barry Ward）、歐弗林及參議員柯斯提洛（Teresa Costello）等，由外交部次長吳志中陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞時表示，馬基尼士（John McGuinness）副議長是台灣的好朋友，也是愛爾蘭國會友台小組主席。這些年來在馬基尼士副議長努力之下，愛爾蘭國會友好台灣的力量越來越壯大，感謝訪團展現對台灣的支持，也為台灣和愛爾蘭之間開啟更多交流合作機會。

賴總統指出，歐洲是台灣第三大貿易夥伴，也是台灣最大外國投資來源，愛爾蘭更是歐洲科技與創新產業重鎮，跟台灣同樣是出口導向經濟型國家，雙方產業結構具有高度互補性。期盼台灣電子製造及機械工業與愛爾蘭在資通訊軟體及生技製藥等領域，拓展更深層次的合作，攜手共創雙贏。

賴總統提到，今年5月愛爾蘭政府公布「國家半導體戰略」，提出成為全球半導體中心的願景。台灣擁有全球最關鍵的半導體生態鏈，產業發展方向與愛爾蘭一致，並期待與民主夥伴共同打造非紅科技供應鏈。相信未來台灣、愛爾蘭能夠加強合作，提升雙邊半導體產業競爭力，一起建構以價值為基礎的民主經濟體系。

賴總統表示，台灣和愛爾蘭都是民主自由價值守護者，當前威權主義不斷擴張，台灣將持續以行動告訴全世界，我方是可信賴且能對國際社會做出貢獻的民主夥伴，也期盼台灣與愛爾蘭能夠建立更緊密夥伴關係，為雙方人民福祉，也為世界民主、和平與繁榮一起努力。

馬基尼士致詞時表示，愛爾蘭持續致力於增進與台灣的關係，此關係是基於共享的民主價值與共同利益，並強化雙方國際貿易、文化和教育等方面的交流。他也曾與許多台灣外交官共事，共同的目標就是持續促進並深化台灣與愛爾蘭的友誼。

馬基尼士指出，此次訪台除祝福賴總統任期間一切順利，也為了再次重申雙方的共享價值。此次訪團成員包含幾位新科議員，代表著友台小組的下個世代將持續致力與台灣攜手合作，堅定捍衛民主。在座歐弗林（Ken O’Flynn）眾議員的父親就曾擔任友台小組主席，扮演十分重要的角色，很高興能看到這種世代傳承。

馬基尼士提到，國際貿易和市場正面臨巨大的挑戰和不確定性，必須關注美國接下來的行動，也要持續注意中國的動作。而歐盟處於其中的關鍵位置，愛爾蘭也扮演重要角色，將積極為民主、貿易作出貢獻，並為人民創造更多福祉。

馬基尼士表示，對所有人都至關重要的AI持續發展，台灣和愛爾蘭可以共同合作，確保AI是由人類掌握，而非被控制。同時，也不能忽視傳統的貿易方式，應維持貿易的完整性、擴大貿易規模，並擁抱新科技。

愛爾蘭 半導體 總統府 潘孟安 賴清德

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