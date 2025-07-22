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台灣需要穩定電力 黃國昌到花蓮力促823核三延役公投過關

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台灣民眾黨今天在花蓮璽賓行旅辦核三延役公投座談會，黨主席黃國昌出席。記者王燕華／攝影
台灣民眾黨今天在花蓮璽賓行旅辦核三延役公投座談會，黨主席黃國昌出席。記者王燕華／攝影

台灣民眾黨推動核三重啟公投，下月23日將舉行投票，民眾黨在全台辦理座談會說明核三延役的重要性，黨主席黃國昌今天到花蓮，呼籲屆時出門投同意票，讓政府了解民意，重新審慎思考能源政策。

核三公投是民眾黨力推的重大政策，計畫在全台舉辦上百場座談會，花蓮縣黨部這個月起也一連舉辦4場說明推動公投的目的及意義，今天在市區璽賓行旅舉辦的第4場，黨主席黃國昌、副祕書長黃成峻等人輪番上台。

黃國昌說，獲得國民黨支持，5月13日提案通過修正核子反應器設施管制法第6條，幫執政黨搭下台階，但民進黨卻說沒有要核三延役。台灣去年總用電2833億度，也就是說發電成本每度多1元，台灣就要多支出近3000億，難怪台電近年來年年虧損，因為民進黨硬要違背民意，為了台灣電力需求與穩定，民眾黨提案推動823核三廠延役公投。

副秘書長黃成峻表示，「淨零碳排，永續未來」也是前黨主席柯文哲提出的政策，是以堅守尊重環境原則進行能源配比；相比之下，民進黨為達成非核家園的目標，選擇對綠電大手筆提供補貼，導致「綠能蟑螂」橫行地方，黑道搶食發電大餅，反而衍生出一堆綠電弊案。

黃國昌說，在野黨為核三延役鬆綁法規，仍需公投結果作為後盾，台灣要有穩定乾淨，而且能夠可負擔的電力，在目前情況下，核能是一個不可或缺的電力來源，呼籲8月23日大家都踴躍出來支持公投，一旦通過，希望到時候民進黨政府不要把人民的意志來當作空氣，還是要傾聽人民的聲音，以民意為依歸。

台灣民眾黨今天在花蓮璽賓行旅辦核三延役公投座談會，呼籲支持者8月23日投票同意。記者王燕華／攝影
台灣民眾黨今天在花蓮璽賓行旅辦核三延役公投座談會，呼籲支持者8月23日投票同意。記者王燕華／攝影

公投 花蓮 黃國昌 核三廠 台灣民眾黨

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