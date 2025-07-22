聽新聞
0:00 / 0:00
台灣需要穩定電力 黃國昌到花蓮力促823核三延役公投過關
台灣民眾黨推動核三重啟公投，下月23日將舉行投票，民眾黨在全台辦理座談會說明核三延役的重要性，黨主席黃國昌今天到花蓮，呼籲屆時出門投同意票，讓政府了解民意，重新審慎思考能源政策。
核三公投是民眾黨力推的重大政策，計畫在全台舉辦上百場座談會，花蓮縣黨部這個月起也一連舉辦4場說明推動公投的目的及意義，今天在市區璽賓行旅舉辦的第4場，黨主席黃國昌、副祕書長黃成峻等人輪番上台。
黃國昌說，獲得國民黨支持，5月13日提案通過修正核子反應器設施管制法第6條，幫執政黨搭下台階，但民進黨卻說沒有要核三延役。台灣去年總用電2833億度，也就是說發電成本每度多1元，台灣就要多支出近3000億，難怪台電近年來年年虧損，因為民進黨硬要違背民意，為了台灣電力需求與穩定，民眾黨提案推動823核三廠延役公投。
副秘書長黃成峻表示，「淨零碳排，永續未來」也是前黨主席柯文哲提出的政策，是以堅守尊重環境原則進行能源配比；相比之下，民進黨為達成非核家園的目標，選擇對綠電大手筆提供補貼，導致「綠能蟑螂」橫行地方，黑道搶食發電大餅，反而衍生出一堆綠電弊案。
黃國昌說，在野黨為核三延役鬆綁法規，仍需公投結果作為後盾，台灣要有穩定乾淨，而且能夠可負擔的電力，在目前情況下，核能是一個不可或缺的電力來源，呼籲8月23日大家都踴躍出來支持公投，一旦通過，希望到時候民進黨政府不要把人民的意志來當作空氣，還是要傾聽人民的聲音，以民意為依歸。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言