台歐經貿密切 賴總統盼深化資安、社會韌性合作

賴清德總統22日上午接見歐洲議會「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」正式代表團。他提到，台灣與歐盟不僅有密切經貿關係，更共享民主自由價值。台灣也希望與歐洲分享經驗，深化彼此在資安、媒體識讀以及社會韌性上的合作。

訪團成員尚包括歐洲議會議員安格魯（Engin Eroglu）、戴霍奇（Tomáš Zdechovský）、瓦克奇（Michał Wawrykiewicz）、馮安蘭（Kathleen Van Brempt）、葛芮若（Markéta Gregorová）等，由外交部長林佳龍及駐歐盟兼駐比利時代表處大使李淳陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞時表示，「歐洲民主之盾特別委員會」的目標是要提升全社會防衛韌性，應處假訊息及複合式威脅，在今年成立以來，首次出訪亞洲就選擇來到台灣，彰顯台歐緊密關係，也顯示在這些議題上深化合作的無限可能。

賴總統說，台灣與歐盟不僅有密切經貿關係，更共享民主自由價值。然而近年來都遭遇資訊干預及外部勢力滲透，試圖左右民主選舉結果、製造社會對立，嘗試動搖人民對民主的信心。

賴總統指出，台灣不只面對假訊息攻擊，更遭受灰色地帶侵擾。因此他上任後，在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，並親自擔任召集人，這是一個橫跨內政、國防、外交、資安以及民間的整合平台，目的就是要讓台灣社會更有能力抵禦各種新型態威脅，找出外部和內部脆弱點，並強化整體韌性與安全。

賴總統強調，民主國家的努力，不是為了對抗誰，而是為了要守護珍視的生活方式，就像歐洲努力推動多元與人權精神。台灣人民堅信，當社會凝聚團結意志、彼此信任，將足以抵禦任何形式的威權攻勢。

賴總統表示，台灣站在世界民主防線最前緣，有決心致力維護全球民主、和平與繁榮，也希望與歐洲分享經驗，深化彼此在資安、媒體識讀以及社會韌性上的合作。感謝訪賓為台歐關係發展持續打下深厚基礎，也期盼一起繼續努力守護民主自由，打造更加韌性的社會。

歐洲議會歐洲民主之盾特別委員會主席蘿瓦素（Nathalie Loiseau）致詞時表示，本次訪團成員分別來自法國、德國、捷克、波蘭及比利時等國，雖然來自不同國家、政黨及黨團，但彼此的共同信念是強化歐盟與臺灣的關係。

蘿瓦素指出，歐盟與台灣有許多共同點，因此雙方更應深化合作。彼此具有強健的貿易關係、雙邊投資及文化交流，同時也面臨相似的挑戰與威脅。彼此都是民主國家，卻生活在威權主義國家試圖弱化及分歧民主政體的世界中，也共同面臨外部資訊操弄、網路攻擊、破壞行為、菁英俘虜策略及各式灰色地帶侵擾等弱化民主國家的行為。

蘿瓦素指出，歐盟與台灣另一共同點是，並未對鄰近國家帶來任何威脅，都渴望和平且關心人民的福祉、想要保衛自己而非攻擊他人。然而，遭受到這些威脅並非因為做了什麼，而是因為是民主國家，因此彼此沒有理由不加強合作，共同應對這些威脅與攻擊。

蘿瓦素提到，台灣在社會韌性方面具有寶貴的實務經驗，訪團希望可以深入了解及學習臺灣全社會防衛韌性的做法。歐洲正面臨主要來自俄羅斯的各種干預行為，且俄羅斯的行為也會引發其他國家仿效。歐盟有監管社群媒體的經驗，並以兼顧言論自由與責任的方式進行。

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