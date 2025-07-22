接見歐洲議會成員 賴總統：盼深化資安與社會韌性合作

賴清德總統今（22日）上午在總統府接見「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」代表團時表示，該委員會首次出訪亞洲就來到台灣，彰顯台歐緊密關係，台灣站在世界民主防線最前緣，有決心維護全球民主和平，也希望能深化彼此在資安及社會韌性的合作。

賴總統表示，台歐有密切經貿關係，更共享民主自由價值；近年來都遭遇資訊干預及外部勢力滲透，試圖左右民主選舉結果、製造社會對立，嘗試動搖人民對民主的信心。

賴總統指出，台灣不只面對假訊息攻擊，更遭受灰色地帶侵擾，因此他上任後成立「全社會防衛韌性委員會」，這是一個橫跨內政、國防、外交、資安以及民間的整合平台，目的就是要讓整個台灣社會更有能力抵禦各種新型態威脅，找出外部和內部脆弱點，並強化整體韌性與安全。

賴總統表示，民主國家的努力，不是為了對抗誰，而是為了要守護珍視的生活方式，就像歐洲努力推動多元與人權精神；台灣人民堅信，當社會凝聚團結意志、彼此信任，將足以抵禦任何形式的威權攻勢。

賴總統說，台灣站在世界民主防線最前緣，有決心致力維護全球民主、和平與繁榮，也希望與歐洲分享經驗，深化彼此在資安、媒體識讀以及社會韌性上的合作。

歐洲議會歐洲民主之盾特別委員會蘿瓦素（Nathalie Loiseau）主席表示，歐盟與台灣有許多共同點，因此雙方更應深化合作；雙方都是民主國家，卻生活在威權主義國家試圖弱化及分歧民主政體的世界中，也共同面臨外部資訊操弄、網路攻擊、破壞行為、菁英俘虜策略及各式灰色地帶侵擾等弱化民主國家的行為，歐盟與台灣都沒對鄰近國家帶來任何威脅，都想要保衛自己而非攻擊他人，沒有理由不加強合作，共同應對這些威脅與攻擊。

歐洲議會「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」代表團近日訪台，分別會見外交部長林佳龍和賴清德總統。EUDS是本屆歐洲議會為強化歐洲民主韌性所成立的特別委員會，目的在於檢視歐盟現有政策工具，並依權責向行政部門提出政策建議，以有效防範境外勢力干預民主制度。

外交部指出，林佳龍感謝歐洲議會持續以通過決議案或報告案的方式來表達對台灣的堅定支持，台歐共同面臨來自威權主義國家的複合式威脅與挑戰，現今社群媒體普及，威權政體藉由數位極權遂行認知作戰，藉此製造民主社會的對立與仇視，並破壞以規則為基礎的國際秩序；台歐等民主夥伴應相互學習，並就強化民主韌性建立實質合作。

林佳龍表示，未來歡迎歐盟透過參與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等多邊機制強化彼此的能力建構，攜手守護大家所珍視的自由法治價值，並建立更具韌性的民主社會。

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