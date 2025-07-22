歐議會EUDS主席：選在歐中峰會期間訪台展現重視

外交部長林佳龍接見歐洲議會「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」正式訪團時表示，台歐應強化民主韌性建立實質合作；EUDS主席洛瓦索則強調，選在歐中峰會舉辦期間訪台，彰顯歐洲議會對台灣的重視。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部長林佳龍21日下午接見歐洲議會「歐洲民主之盾特別委員會」主席洛瓦索（Nathalie Loiseau，另譯：蘿瓦素）、對中國關係代表團團長艾洛格魯（Engin Eroglu，另譯：安格魯）以及戴霍奇（Tomáš Zdechovský）、瓦克奇（Michał Wawrykiewicz）、馮安蘭（Kathleen VanBrempt）、葛芮若（Markéta Gregorová）等歐洲議會議員，就應處假訊息、提升全社會韌性及拓展台歐實質合作等議題交換意見。

林佳龍致詞時表示，感謝歐洲議會持續以通過決議案或報告案等方式，表達對台灣的堅定支持。台歐共同面臨來自威權主義國家的複合式威脅與挑戰，現今社群媒體普及，威權政體藉由數位極權遂行認知作戰，藉此製造民主社會的對立與仇視，並破壞以規則為基礎的國際秩序。

林佳龍強調，有鑑於此，台歐等民主夥伴應相互學習，並就強化民主韌性建立實質合作。未來歡迎歐盟透過參與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等多邊機制強化彼此的能力建構，攜手守護自由法治價值，並建立更具韌性的民主社會。

外交部政次吳志中同日午宴訪團時指出，台歐關係近年愈趨緊密，台商對歐洲的投資也持續增加，展現彼此的互信持續提升。此外，台灣做為亞洲的民主燈塔，也在半導體生產、AI創新及人才培育等方面具有優勢，且樂願與理念相近夥伴分享經驗與合作，未來台灣將持續扮演國際社會可信賴的合作夥伴，與歐洲共同創造區域的和平與繁榮。

洛瓦索提到，訪團成員都是台灣的長期友人，盼透過實地訪台，了解台灣在應處複合式威脅及境外勢力滲透干預所累積的專業能力與經驗。這週適逢歐中峰會舉辦期間，EUDS選在這個關鍵的時刻訪台，不僅充分彰顯歐洲議會對台灣的重視，也是為探索台歐合作的無限可能。

洛瓦索提到，歐洲是民主台灣的堅實朋友，期待藉由此次來訪，就台歐共同面臨的威脅與挑戰交換意見、相互學習。

外交部強調，「歐洲民主之盾特別委員會」訪團是歐洲議會本會期第一次籌組正式代表團訪台，展現歐洲議會對台灣的高度重視與支持。外交部將繼續深化與歐洲議會的友好關係，建構堅實互惠的價值同盟網絡，共同守護印太區域的和平穩定與繁榮。

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