柯文哲延押...黃國昌自爆赴北檢應訊 自嘲：會不會走進去，出不來？

台北地方法院審理京華城案，昨天裁定台北市前市長柯文哲再度延押。台灣民眾黨主席黃國昌今天說遺憾、憤怒，已請柯的律師團提出抗告。他還自爆因日前爆料民進黨立委許智傑在財劃法修法時落跑與吳乃仁吃飯被許提告，將到台北地檢署應訊，自嘲「會不會走進北檢，走不出來」。

黃國昌今天到花蓮參加黨部舉辦的核三延役公投座談會，他說，柯文哲遭受賴清德政府政治追殺，從一開始偵查階段，柯就表明坦坦蕩蕩配合調查，羈押4個月以後起訴，起訴書事實跟證據相當薄弱，這幾個月審判程序檢察官傳喚的證人，一個又一個重重打臉台北地檢署，而北院仍執意延押，延押裁定違反公平正義，違反刑事訴訟的基本原則，完全沒有辦法接受，已請柯的律師團依法提起抗告。

黃國昌還自爆「我也是被告」，稱下周要去台北地檢署應訊，「看看會不會走進台北地檢署，走不出來」。有小草好奇為了什麼案件，他說，去年財劃法修法，青島東路一堆青鳥吹風淋雨，許智傑跑去跟吳乃仁吃香喝辣，他批評此事，被許和許的女兒提告，但許和吳乃仁吃飯的畫面就流出，這是明顯的濫訴，檢察官卻還是發傳票給他。

受邀出席座談會的國民黨立院黨團總召傅崐萁也聲援柯文哲，指京華城案很多被告都交保，竟然柯文哲主席還要再押，「我真的不曉得他們在押什麼」，執政者是把自己當希特勒、當秦始皇嗎？這樣的暴君只會把台灣人拖入戰場，大家要團結一心，才能給這個暴君當頭棒喝。

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