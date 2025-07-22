外交部：這屆美國會提逾40案援台 展現跨黨派支持
美眾院通過台灣衝突法案，揭露中共高官資產嚇阻犯台。外交部今天表示，這屆國會已提出超過40個援助台灣的法案或決議案，展現美國國會對台灣安全跨黨派的支持。
美國聯邦眾議院21日口頭無異議通過跨黨派「台灣衝突嚇阻法案」（Taiwan Conflict Deterrence Act），要求政府在中國對台採取軍事行動時，揭露中共高官在美持有的資金。提案議員強調，腐敗中共菁英的交易及帳戶屆時將被曝光，讓中國人民知曉。
外交部上午舉行例行記者會，北美司長王良玉於業務簡報表示，台灣持續看到美國國會對台灣安全跨黨派的支持，包括聯邦眾院才通過的「台灣衝突嚇阻法案」，從經濟角度嚇阻中國不理性作為，18日也通過2026財政年度國防撥款法案，對台灣提供安全支援。
王良玉強調，這屆美國國會跨黨派議員已提出20多項直接援台的法案或決議案，另有20案提到支援台灣，總計超過40案，內容涵蓋深化台美關係、支援台灣國際參與，以及強化台美在旅遊、官方和經貿等多面向合作。
王良玉說明，未來以上法案具體進展，包括在參議院的討論都會隨時向民眾報告，並持續與美國行政部門、國會密切合作。
回覆媒體詢問台美關稅談判進展時，王良玉指出，行政院這兩天已就此進行說明，若有進一步消息，行政院將統一向外界說明。
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