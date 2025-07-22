快訊

影／計程車違規左轉釀禍驚悚撞擊瞬間曝光 後座乘客當場慘死

哈士奇又闖禍！一口氣生吞2隻烏龜 飼主崩潰送急診「見X光照嚇壞」

詐團冒「交貨便」誘輸驗證碼！大四生網購中職明星賽門票被騙10萬

外交部：這屆美國會提逾40案援台 展現跨黨派支持

中央社／ 台北22日電

美眾院通過台灣衝突法案，揭露中共高官資產嚇阻犯台。外交部今天表示，這屆國會已提出超過40個援助台灣的法案或決議案，展現美國國會對台灣安全跨黨派的支持。

美國聯邦眾議院21日口頭無異議通過跨黨派「台灣衝突嚇阻法案」（Taiwan Conflict Deterrence Act），要求政府在中國對台採取軍事行動時，揭露中共高官在美持有的資金。提案議員強調，腐敗中共菁英的交易及帳戶屆時將被曝光，讓中國人民知曉。

外交部上午舉行例行記者會，北美司長王良玉於業務簡報表示，台灣持續看到美國國會對台灣安全跨黨派的支持，包括聯邦眾院才通過的「台灣衝突嚇阻法案」，從經濟角度嚇阻中國不理性作為，18日也通過2026財政年度國防撥款法案，對台灣提供安全支援。

王良玉強調，這屆美國國會跨黨派議員已提出20多項直接援台的法案或決議案，另有20案提到支援台灣，總計超過40案，內容涵蓋深化台美關係、支援台灣國際參與，以及強化台美在旅遊、官方和經貿等多面向合作。

王良玉說明，未來以上法案具體進展，包括在參議院的討論都會隨時向民眾報告，並持續與美國行政部門、國會密切合作。

回覆媒體詢問台美關稅談判進展時，王良玉指出，行政院這兩天已就此進行說明，若有進一步消息，行政院將統一向外界說明。

法案 美國 外交部 台美關係

延伸閱讀

太空港計畫台灣飛休士頓2.5hr 外交部：樂意協助

美眾議院通過涉台修正案 吳思瑤：謝謝挺台 自己國會卻沒挺

中國任意禁止出境 美駐中使館憂影響雙邊關係

美眾院通過台灣衝突法案 揭露中共高官資產嚇阻犯台

相關新聞

柯文哲延押...黃國昌自爆赴北檢應訊 自嘲：會不會走進去，出不來？

台北地方法院審理京華城案，昨天裁定台北市前市長柯文哲再度延押。台灣民眾黨主席黃國昌今天說遺憾、憤怒，已請柯的律師團提出抗告。他還自爆因日前爆料民進黨立委許智傑在財劃法修法時落跑與吳乃仁吃飯被許提告，將到台北地檢署應訊，自嘲「會不會走進北檢，走不出來」。

AI教父黃仁勳 科技、政治與文化的跨界魅力

自2024年以來，黃仁勳這個名字成為全球科技圈與資本市場的熱議焦點。這位出生於台南，5歲就移民美國的NVIDIA執行長，不僅因為其公司在人工智慧（AI）領域的主導地位而聲名鵲起，更因其極具魅力的個人風格、與生俱來的領袖氣質，以及與台灣緊密連結的情感，而在台灣掀起一場「黃仁勳旋風」。

接見歐洲議會成員 賴總統：盼深化資安與社會韌性合作

賴清德總統今（22日）上午在總統府接見「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」代表團時表示，該委員會首次出訪亞洲就來到台灣，彰顯台歐緊密關係，台灣站在世界民主防線最前緣，有決心維護全球民主和平，也希望能深化彼此在資安及社會韌性的合作。

中選會公布罷免門檻 投票日證件要帶齊

中選會提醒罷免投票要過4分之1門檻，且同意要大於不同意！大罷免投票倒數4天，中選會提醒指出，選舉公報與投票通知單會在投票日2天之前送到信箱，投票時共需攜帶印章、身分證與通知單，早上8點到下午4點進行投票。要注意從投票日凌晨開始，就不可以再傳有關罷免的相關圖片與資訊。

搶修意外員工今拔管 吳思瑤：挹注台電千億被藍白砍光

颱風丹娜絲造成南台灣多處停電，台電李姓員工日前在嘉義縣搶修時遭電擊命危，搶救多日未好轉，家屬決定今拔管、器捐。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表達哀悼與感謝。她也說，為國家來挹注台電必要的費用一千億被藍白聯手砍光，就為普發現金買票。藍白欠台電員工許多道歉。

太空港計畫台灣飛休士頓2.5hr 外交部：樂意協助

針對台美關稅談判和台美洽談太空港合作，外交部北美司司長王良玉今（22日）在外交部例行記者會表示，關稅消息統一由行政院說明，外交部尚無太空港計畫的具體細節，可先向國科會了解，若有需要外交部樂意協助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。