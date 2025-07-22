搶修意外員工今拔管 吳思瑤：挹注台電千億被藍白砍光

颱風丹娜絲造成南台灣多處停電，台電李姓員工日前在嘉義縣搶修時遭電擊命危，搶救多日未好轉，家屬決定今拔管、器捐。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表達哀悼與感謝。她也說，為國家來挹注台電必要的費用一千億被藍白聯手砍光，就為普發現金買票。藍白欠台電員工許多道歉。

吳思瑤今表示，要用非常嚴肅的心情為李姓員工選擇放棄拔管、捐贈器官，致上哀悼，並對所有台電員工對台灣付出、災後搶救的心力，致上無限的感謝。台電是國家的，台電沒有顏色，挺台電就要挺台電，這段時間看到非常多國民黨、民眾黨委員非常冷酷無情的對待台電，用傷害國家企業方式，傷害台電基層員工。台電員工多年來努力為台灣電力做出貢獻，供電安全、電網韌性提升都是政策進行式，也都看到逐漸成長的正向結果。

吳思瑤舉例，這十年來，台灣的停電事故10年間減少8521件，停電事故降低53%。從2015年馬英九執政的時候，每年的停電事故有1萬6千件，至2024年降低53%，國民黨做不到的，民進黨努力改進；其次全台灣的供電、全系統的線路損失率從4.58%，一直到現在下降為2.93%。整個線路的損失率下降1.65%，換句話說，整個改善成長36%。

吳思瑤說，第三，民進黨執政投入的每分每毫用於台電電網韌性電桿下地，即便工程再困難，也步步推進。從馬英九執政的時期，從2012年計算到2024年，當時電桿下地的比例只有38.4%。十年後，民進黨執政已經成長到46.6%，民進黨執政電桿的地下化比例成長了8.2%。

吳思瑤說，電桿下地會遭遇非常多的困難，包括偏鄉地區的幅員廣大，都會地區要徵求整個線路下地還涉及私有土地的徵用，還有工程進行的困難，都努力克服。所以民進黨執政電感地下化的比例成長是韓國的2.18倍，更是日本的7.76倍。

吳思瑤說，國民黨一再的消費台電，連台電員工冒著生命危險在搶救家園，為國家來挹注台電必要的費用一千億被藍白聯手砍光光，就為了要普發現金買票。 國民黨、民眾黨欠台電員工許多道歉，甚至說「誰在情勒誰」這種冷血無情的話，事實擺在眼前，挺台灣就挺台電。

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