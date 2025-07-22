總統接見愛爾蘭眾院副議長 盼共同打造非紅科技供應鏈

總統賴清德今天接見愛爾蘭眾議院副議長麥基尼斯訪團一行人時致詞表示，5月愛爾蘭政府公布國家半導體戰略，提出成為全球半導體中心願景，而台灣擁有全球最關鍵的半導體生態鏈，產業發展方向與愛爾蘭一致，總統期待與民主夥伴共同打造非紅科技供應鏈，建構以價值為基礎的民主經濟體系。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安、外交部次長吳志中陪同下，接見愛爾蘭眾議院副議長暨國會友台小組主席麥基尼斯（John McGuinness，另譯：馬基尼士）所率領的「愛爾蘭跨黨派國會議員訪問團」。

總統指出，麥基尼斯是台灣的好朋友，也是愛爾蘭國會友台小組主席，這些年來，在麥基尼斯努力下，愛爾蘭國會友好台灣的力量愈來愈壯大，他代表台灣人民感謝麥基尼斯，也感謝訪賓遠道而來展現對台灣的支持，為台灣與愛爾蘭開啟更多合作交流的機會。

總統說，歐洲是台灣的第三大貿易國，也是台灣最大的外國投資來源，愛爾蘭更是歐洲科技與創新產業的重鎮，跟台灣同樣是出口導向經濟型國家，雙方產業結構具有高度的互補性，他期盼台灣的電子製造與機械工業與愛爾蘭在資通訊軟體以及生技醫藥等領域拓展更深層合作，攜手共創雙贏。

總統進一步表示，看到今年5月愛爾蘭政府公布國家半導體戰略，提出了成為全球半導體中心願景，而台灣擁有全球最關鍵的半導體生態鏈，產業發展方向與愛爾蘭一致，他期待與民主夥伴共同打造非紅科技供應鏈。

總統期許未來台灣與愛爾蘭能夠加強合作，提升雙邊半導體產業競爭力，一起建構以價值為基礎的民主經濟體系，台灣和愛爾蘭都是民主自由價值的守護者，訪賓到訪更加證明雙方秉持同樣的信念。

總統說，他很高興當選總統時接到副議長的親自道賀，當前威權主義不斷擴張，台灣將持續以行動告訴全世界，台灣是可信賴且能對國際社會做出貢獻的民主夥伴，期盼台灣與愛爾蘭能夠建立更緊密的夥伴關係，為雙方人民的福祉，也為世界的民主、和平與繁榮一起努力。

此外，麥基尼斯致詞表示，台灣跟愛爾蘭之間的關係是基於共享的民主價值與共享利益，包括國際貿易、持續強化在文化跟教育方面的交流，這次訪台成員中有一些是下個世代的新科議員，這代表下個世代也會持續合作，大家都非常有決心要與台灣強化合作，一起站出來捍衛民主跟自由等價值。

麥基尼斯指出，人工智慧的發展對所有人都帶來非常重大的影響，希望台灣與愛爾蘭可以持續合作，確保「人工智慧的發展不會控制我們，而是我們去控制人工智慧」，但也不能放棄傳統一些價值與想法，必須持續精進。

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