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太空港計畫台灣飛休士頓2.5hr 外交部：樂意協助
針對台美關稅談判和台美洽談太空港合作，外交部北美司司長王良玉今（22日）在外交部例行記者會表示，關稅消息統一由行政院說明，外交部尚無太空港計畫的具體細節，可先向國科會了解，若有需要外交部樂意協助。
美國在台協會（AIT）在臉書發文表示，美國目前正與台灣洽談可能的太空港合作，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至僅2.5小時；AIT也已與台灣相關機關啟動初步交流，初期以無人貨運任務為主，隨著技術成熟可望發展載人飛行。
AIT指出，休士頓的艾靈頓機場（Ellington Airport）已擁有合法太空港執照，而台灣考慮屏東九棚為發射場地，有潛力升級為未來的太空港。
AIT稱已與台灣相關機關啟動初步交流，以評估此合作的可行性，合作初期可能將以無人貨運任務為主，隨著技術成熟，未來也可望發展載人飛行；AIT表示，這項合作不僅突顯出台灣在太空創新上的日益潛力，也標誌著美台科技夥伴關係強化的又一重要里程碑。
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