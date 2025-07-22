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台電李姓員工拔管器捐 民進黨團致上無限哀悼

中央社／ 台北22日電

颱風丹娜絲重創南台灣，台電員工李姓男子15日在搶修工程中遭電擊命危，多日搶救未見好轉，家屬昨天決定放棄急救。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，對李姓員工致上無限的哀悼，為其祝禱，也對台電為台灣災後搶救付出心力，致上無限感謝。

台電員工李姓男子15日在嘉義縣義竹鄉進行搶修工程時遭電擊命危，經柳營奇美醫院裝設葉克膜搶救多日，因狀況未明顯好轉，家屬評估放棄急救。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，對台電員工李性男子的離世，吳思瑤表達最沉重的哀悼，並強調，台電是國家的，沒有顏色，在哀悼的同時，要為所有台電員工的努力付出說句公道話。

此外，美國在台協會昨天表示，美國和台灣正在洽談可能的太空港合作。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪指出，這是讓人振奮的正向政策宣示，台美之間可以深化合作，這是好的開始，不過這項計畫恐怕有非常多的面向要進一步討論，在執行面等各方面上，民進黨團站在正向支持的角度。

吳思瑤指出，這也是台美之間除了經貿合作、軍事協防、民主深化、享有共同價值外，在具體的建設項目有越來越多元的合作面向，「我們會持續正向來促成、推動」。

此外，美國在台協會21日表示，美國和台灣正在洽談可能的太空港合作。吳思瑤今天受訪指出，這是讓人振奮的正向政策宣示，台美之間可以深化合作，這是好的開始，不過這項計畫恐怕有非常多的面向要進一步討論，在執行面等各方面上，民進黨團站在正向支持的角度。

吳思瑤指出，這也是台美之間除了經貿合作、軍事協防、民主深化、享有共同價值外，在具體的建設項目有越來越多元的合作面向，會持續正向來促成、推動。

台電 吳思瑤 民進黨 丹娜絲颱風 美國在台協會

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