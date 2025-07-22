環部：高碳洩漏事業申請分2類 盼8月底前說明

根據碳費制度，高碳洩漏風險事業若提自主減量計畫並審查通過，碳費可打2折。環境部今天表示，因應美對等關稅，高碳洩漏事業除了行業別認定外，也開放受國際衝擊的事業申請；最快8月底前對外說明。

2025年台灣碳費制度上路，預計碳費徵收對象約252家企業（其中包括132家上市櫃公司），至2030年最多可減量3700萬公噸（約占2005年排放量14%）。

環境部長彭啓明今天表示，台灣碳費定價為每公噸新台幣300元（一般費率），但企業若提自主減量計畫，根據計畫表現可享優惠費率，由每噸300元降至100元，若表現更優異，甚至可降至50元。

彭啓明指出，截至目前，有提出自主減量計畫的事業單位，約8成爭取繳交100元的碳費。

此外，根據碳費收費辦法，若屬於高碳洩漏風險事業、提自主減量計畫並審查通過，所需繳交的碳費可再乘上排放量調整係數值，現階段系數為0.2，亦即碳費可打2折。以上述100元為例，相當於最終每噸碳僅需繳20元。

環境部次長施文真告訴中央社記者表示，目前規畫8月上旬會召開今年度的碳費費率議會，預計將討論自主減量計畫收件情況及高碳洩漏風險事業認定的相關規範。

施文真進一步說明，目前高碳洩漏事業認定擬分為2大方向，一是行業別認定，第二是依產業國際競爭力認定；細節部分仍待與經濟部磋商，盼最快8月底前能對外公布。

施文真解釋，行業別認定是依排放密集度、貿易密集度，由環境部、經濟部匡列事業單位，主要產業包含石化、水泥、鋼鐵等。經匡列的事業單位，提出申請即可適用至2030年。

至於考量國際競爭力部分，施文真說，包含3項指標，一是年度營業毛利為負值者、二是碳費徵收總額（以一般費率計算）占營業毛利比例達一定程度以上者（暫定約2、3成）、最後是已面對國際商品傾銷風險者。事業單位需每年申請，經審查僅該年度適用，初步盤點影響家數不多，以ICT產業為主。

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