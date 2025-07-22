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中選會公布罷免門檻 投票日證件要帶齊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中選會近日公布罷免門檻，還有相關投票須知，請民眾留意。圖／中選會提供
中選會近日公布罷免門檻，還有相關投票須知，請民眾留意。圖／中選會提供

中選會提醒罷免投票要過4分之1門檻，且同意要大於不同意！大罷免投票倒數4天，中選會提醒指出，選舉公報與投票通知單會在投票日2天之前送到信箱，投票時共需攜帶印章身分證與通知單，早上8點到下午4點進行投票。要注意從投票日凌晨開始，就不可以再傳有關罷免的相關圖片與資訊。

各區罷免參考門檻

中選會近日公布各立委罷免案「25%人數」，包括北3王鴻薇投票人數274312人，25%是68578人；北4李彥秀投票人數311887人，25%是77972人；北6羅智強投票人數228981人，25%是57246人；北7徐巧芯投票人數231139人，25%是57785人；北8賴士葆投票人數244753人，25%是61189人。

另外，花蓮傅崐萁投票人數191367人，25%是47842人；新北1洪孟楷投票人數405060人，25%是101265人；新北7葉元之投票人數231042人，25%是57761人；新北8張智倫投票人數288291人，25%是72073人；新北9林德福投票人數2萬7380人，25%是59345人；新北12廖先翔投票人數266243人，25%是66561人。

規定與選舉相同

中選會提醒，罷免投票是26日早上8點至下午4點，選舉公報與投票通知單會在投票前2天投送到信箱，投票當天需要攜帶國民身分證、印章與投票通知單，未帶身分證就不可投票。罷免票會明確標示「同意罷免」（左上）與「不同意罷免」（右上）選項須使用選委會提供的印章，符號清楚可識別，蓋在上方的格子內。

另外，投票當天禁止從事任何與罷免相關宣傳活動、投票所周邊30公尺內禁止喧嚷、干擾、勸誘投票，禁止攜帶手機等攝影器材進入投票所（關機除外），禁止攜出選票、在票匭投入雜物或撕毀選票，還有使用私章或按指印圈選。

罷免投票日為應放假日，雇主必須給假「1日」，若強制勞工放棄投票權可能觸法。

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