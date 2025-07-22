捐以國屯墾區惹反效果？外交部：聚焦人道醫衛受肯定

港媒引述專家說法稱，台灣承諾捐助以色列屯墾區的醫療計劃違反國際準則。外交部今天表示，國際上禁止在當地從事投資、貿易行為，而台灣聚焦人道援助和醫衛合作，目前仍在討論階段，也受到以色列議員肯定。

香港南華早報20日報導，台灣最近承諾捐款資助以色列在約旦河西岸屯墾區的醫療計畫，但有專家說，這違反了處理以國占領問題的國際準則，可能會造成反效果。駐以色列代表李雅萍本月訪問本雅明地區委員會（Binyamin Regional Council），期間作了相關捐款承諾。

外交部上午舉行例行記者會，外交部發言人蕭光偉回覆媒體提問時表示，國際上是希望能夠禁止在當地從事投資、貿易等商業行為，而台灣目前相關討論議題都與人道援助、衛生醫療合作有關，目前也仍在討論當中。

蕭光偉說明，以色列執政聯盟國會議員泰勒（OhadTal）5月訪台，親身體會並了解到台灣秉持衛生無國界的精神，多年來在國際社會上積極從事人道醫療援助，包括在友邦派駐醫療團，以及在中東地區對敘利亞難民及巴勒斯坦人民進行人道援助，泰勒十分肯定台灣人道援助與公衛成就，也認為台灣是全球公衛合作不可或缺的優質夥伴。

蕭光偉表示，台灣與以色列在2006年簽署雙邊衛生合作協定後，衛生醫療一直是兩國重要的合作領域，泰勒因此邀請並安排駐以色列代表李雅萍進行參訪，就台以雙邊醫療合作前景交換意見。

蕭光偉強調，台灣相信「健康無國界」，疾病也無邊界，台灣目前雖不是「世界衛生組織」的正式會員，不過仍以行動落實這項由世界衛生組織所倡導的原則，同時希望能為世界上欠缺醫療資源的民眾提供必要的關懷與及人道協助。這也是李雅萍前往當地的原因。

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