受預算刪減影響 退輔會暫緩出訪歐洲等國退協

退輔會原定今年出訪英國、愛爾蘭及捷克、菲律賓等國的退伍軍人協會，深化交流鞏固盟誼；但受到刪減預算影響，退輔會表示，暫緩出訪歐洲與第一島鏈國家，為聯繫情誼改採書信郵電維持聯繫，並請駐外單位協助參加活動聯繫情誼。

退輔會主委嚴德發去年10月進行業務報告時，指出因應地緣政治變化，國際民主陣營友台國家數量顯著增加，退輔會將深化國際退輔交流，友好互訪鞏固盟誼，除現有美國及日本外，積極拓展英國、愛爾蘭和捷克等友邦。

立法院審查114年度退輔會預算時，指出退輔會所編列的「國際退伍軍人事務交流」經費逐年提升，114年度經費編列新台幣1113萬元，而嚴德發提到要拓展與英國、愛爾蘭、捷克等國際交流，因此做出決議要求退輔會提出書面報告，說明國際退伍軍人事務交流展望及具體作為；退輔會日前將報告送交立法院，立法院會18日列為報告事項。

退輔會於書面報告表示，114年海外退伍軍人聯繫經費經統刪預算284萬6000元後，業務費總計778萬6000元，暫緩出訪歐洲（英國、愛爾蘭及捷克）即第一島鏈國家（如菲律賓、關島）退協，為聯繫情誼改採書信郵電維持聯繫，並協請駐外使館及國防部駐外單位協助參加活動聯繫情誼。

退輔會進一步說明，為強化美國及日本退伍軍人組織聯繫，原出訪美國退協（3趟併為2趟），減少出訪天數及人數，同時出訪日本隊友會，期望能延續友好情誼，深耕退輔制度與互訪交流。

針對鞏固友台團體交流，退輔會指出，穩定推動退輔會與國外退協的互訪，深化關係。其次為加強與其他友台團體接觸，以及增加與「美國退伍軍人中心」交流機會，退輔會將持續派員參加美國華府「全國國殤日大遊行」，凝聚旅外民眾團結向心，宣揚中華民國、美國兩國為二戰同盟戰勝國史觀。

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