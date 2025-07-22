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賴總統：與歐洲共享民主價值 深化社會韌性合作

中央社／ 台北22日電

總統賴清德今天說，台灣不僅面對假訊息攻擊，更遭受灰色地帶侵擾，他上任後成立「全社會防衛韌性委員會」，希望台灣社會更有能力抵禦各種型態威脅。民主國家的努力不是為了要對抗誰，而是為了守護珍視的生活方式，台灣願與歐洲分享經驗，深化社會韌性的合作。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安外交部長林佳龍陪同下接見歐洲議會「歐洲民主之盾特別委員會」（EUDS）主席洛瓦索（Nathalie Loiseau；另譯蘿瓦素）所率領的訪團。

總統致詞表示，「歐洲民主之盾特別委員會」的目標是提升全社會防衛韌性，應處假訊息及複合式威脅，今年成立以來首次出訪亞洲，就選擇台灣，除了彰顯台歐的緊密關係，也顯示在這些議題上深化合作的無限可能。

總統說，台灣與歐盟不僅有密切的經貿關係，更共享民主自由的價值。然而今年來都遭遇資訊干預以及外部勢力的滲透，試圖左右民主選舉結果、製造社會對立、動搖人民對民主的信心。

總統說，台灣不只面對假訊息攻擊，更遭受灰色地帶侵擾，因此他上任後在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，並親自擔任召集人。這個橫跨內政、國防、外交、資安以及民間的整合平台，目的是讓整個台灣社會更有能力抵禦各種型態的威脅，找出外部與內部的脆弱點，並強化整體韌性與安全。

賴總統表示，民主國家的努力不是為了要對抗誰，而是為了要守護珍視的生活方式，就像歐洲努力推動多元與人權的精神。台灣人民堅信，當社會凝聚團結意志、彼此信任，將足以抵禦任何形式的威權攻勢。

他指出，台灣站在世界民主防線的最前緣，有決心致力維護全球的民主和平與繁榮，也希望與歐洲分享經驗，深化彼此在資安、媒體識讀及社會韌性的合作。

洛瓦索致詞表示，此次訪團成員包括德國、捷克、波蘭、比利時與法國，雖然大家來自不同國家、政黨，但都非常友台，且具有共同的信念，就是希望能強化台歐關係。

洛瓦索說，台灣與歐盟貿易、投資關係緊密，也有許多文化交流，但都面臨來自外部的威脅，包括資訊操弄、網路攻擊、灰色地帶作戰等，試圖弱化民主陣營。另外一個共通點，就是沒有對鄰近國家帶來任何威脅，都希望可以和平共處，也非常在意人民福祉，想要保護自己而不是攻擊別人，然而因為身為民主國家而遭受威脅。

她表示，歐洲面臨的干預與威脅是來自俄國，遺憾俄國的所作所為也會啟發其他的國家。台灣與歐盟應該加強合作，面對這些威脅與攻擊。歐盟對於台灣全社會防衛韌性的概念感到好奇，也希望能多加學習。

歐盟 外交 資安 假訊息 賴清德 林佳龍 潘孟安

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