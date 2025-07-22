賴總統：與歐洲共享民主價值 深化社會韌性合作

總統賴清德今天說，台灣不僅面對假訊息攻擊，更遭受灰色地帶侵擾，他上任後成立「全社會防衛韌性委員會」，希望台灣社會更有能力抵禦各種型態威脅。民主國家的努力不是為了要對抗誰，而是為了守護珍視的生活方式，台灣願與歐洲分享經驗，深化社會韌性的合作。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下接見歐洲議會「歐洲民主之盾特別委員會」（EUDS）主席洛瓦索（Nathalie Loiseau；另譯蘿瓦素）所率領的訪團。

總統致詞表示，「歐洲民主之盾特別委員會」的目標是提升全社會防衛韌性，應處假訊息及複合式威脅，今年成立以來首次出訪亞洲，就選擇台灣，除了彰顯台歐的緊密關係，也顯示在這些議題上深化合作的無限可能。

總統說，台灣與歐盟不僅有密切的經貿關係，更共享民主自由的價值。然而今年來都遭遇資訊干預以及外部勢力的滲透，試圖左右民主選舉結果、製造社會對立、動搖人民對民主的信心。

總統說，台灣不只面對假訊息攻擊，更遭受灰色地帶侵擾，因此他上任後在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，並親自擔任召集人。這個橫跨內政、國防、外交、資安以及民間的整合平台，目的是讓整個台灣社會更有能力抵禦各種型態的威脅，找出外部與內部的脆弱點，並強化整體韌性與安全。

賴總統表示，民主國家的努力不是為了要對抗誰，而是為了要守護珍視的生活方式，就像歐洲努力推動多元與人權的精神。台灣人民堅信，當社會凝聚團結意志、彼此信任，將足以抵禦任何形式的威權攻勢。

他指出，台灣站在世界民主防線的最前緣，有決心致力維護全球的民主和平與繁榮，也希望與歐洲分享經驗，深化彼此在資安、媒體識讀及社會韌性的合作。

洛瓦索致詞表示，此次訪團成員包括德國、捷克、波蘭、比利時與法國，雖然大家來自不同國家、政黨，但都非常友台，且具有共同的信念，就是希望能強化台歐關係。

洛瓦索說，台灣與歐盟貿易、投資關係緊密，也有許多文化交流，但都面臨來自外部的威脅，包括資訊操弄、網路攻擊、灰色地帶作戰等，試圖弱化民主陣營。另外一個共通點，就是沒有對鄰近國家帶來任何威脅，都希望可以和平共處，也非常在意人民福祉，想要保護自己而不是攻擊別人，然而因為身為民主國家而遭受威脅。

她表示，歐洲面臨的干預與威脅是來自俄國，遺憾俄國的所作所為也會啟發其他的國家。台灣與歐盟應該加強合作，面對這些威脅與攻擊。歐盟對於台灣全社會防衛韌性的概念感到好奇，也希望能多加學習。

商品推薦