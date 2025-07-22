罷團與醫界、法律界代表呼籲公民守住民主

罷免團體今天與醫界代表、法律界代表在立法院共同舉行「罷免是民主護國的行動，是制度修復的正當力量」記者會，說明台灣正走在歷史轉捩點上，面對國會擴權濫權、憲政制衡失靈，共同見證一場由人民主動發起、以公民力量回應體制失序的民主修復運動。

罷免團體今天與醫界代表、法律界代表表示這場行動志工們遭遇各式各樣的壓力與干擾，有被查水表的壓力、校園與職場的權勢壓迫、惡意的騷擾、霸凌等，這些正破壞選舉公平與民主秩序。一群人向著媒體記者的鏡頭前鞠躬，對這些與台灣社會並肩前行的民主英雄致意，呼籲所有堅守專業與良知的公民，7月26日一起守住人權，守住民主，守住共同的國家尊嚴。 罷免團體今天與醫界代表、法律界代表在立法院共同舉行「罷免是民主護國的行動，是制度修復的正當力量」記者會。記者許正宏／攝影

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