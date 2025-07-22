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大罷免前夕收到網友簡訊支持 管中閔：非常感動

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
管中閔在臉書貼出昨晚收到陌生網友傳來的訊息，表示他非常感動。圖／聯合報系資料照片
管中閔在臉書貼出昨晚收到陌生網友傳來的訊息，表示他非常感動。圖／聯合報系資料照片

首波罷免投票26日登場，藍綠都在最後動員造勢。台大前校長管中閔稍早在臉書貼出昨晚收到陌生網友傳來的訊息，他非常感動。網友指出，「過去的我們到底是有多笨， 被民進進黨賣了，還開心的幫他們數鈔。」現在覺醒了，希望不會太慢，也盼管中閔多出來宣講。

管中閔貼文指出，昨晚收到一位陌生網友傳來的訊息，非常感動，經徵得同意後分享。這位網友指出，他們家挺民進黨3、40年了，長期被洗腦，一直偏聽、偏信，直到認識了國昌老師（黃國昌）後，才勉強自己試著聽一聽他的說法，結果這才發現「過去的我們到底是有多笨， 被民進進黨賣了，還開心的幫他們數鈔。」

這位網友跟管中閔說，昨天在民進黨黨部前聽到他霸氣演講，太振奮人心，「我們這群覺醒的老青鳥，要好好好的跟您說聲對不起。以前被他們霸凌羞辱過的管校長，昨天看到的您是一位翩翩君子、溫文儒雅的學者，怎可以被他們糟蹋至如此地步，「我們錯了、大錯特錯，但願我們的覺醒，不會太慢。」 

這位網友也希望管中閔多多出來宣講，為了後代，大家一起加油，讓更多的民眾能早日清醒，這才是國家之福。

管中閔在臉書貼出陌生網友傳來的訊息。擷取自管中閔臉書
管中閔在臉書貼出陌生網友傳來的訊息。擷取自管中閔臉書

罷免 青鳥 管中閔 民進黨 黃國昌

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