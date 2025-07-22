大罷免前夕收到網友簡訊支持 管中閔：非常感動
首波罷免投票26日登場，藍綠都在最後動員造勢。台大前校長管中閔稍早在臉書貼出昨晚收到陌生網友傳來的訊息，他非常感動。網友指出，「過去的我們到底是有多笨， 被民進進黨賣了，還開心的幫他們數鈔。」現在覺醒了，希望不會太慢，也盼管中閔多出來宣講。
管中閔貼文指出，昨晚收到一位陌生網友傳來的訊息，非常感動，經徵得同意後分享。這位網友指出，他們家挺民進黨3、40年了，長期被洗腦，一直偏聽、偏信，直到認識了國昌老師（黃國昌）後，才勉強自己試著聽一聽他的說法，結果這才發現「過去的我們到底是有多笨， 被民進進黨賣了，還開心的幫他們數鈔。」
這位網友跟管中閔說，昨天在民進黨黨部前聽到他霸氣演講，太振奮人心，「我們這群覺醒的老青鳥，要好好好的跟您說聲對不起。以前被他們霸凌羞辱過的管校長，昨天看到的您是一位翩翩君子、溫文儒雅的學者，怎可以被他們糟蹋至如此地步，「我們錯了、大錯特錯，但願我們的覺醒，不會太慢。」
這位網友也希望管中閔多多出來宣講，為了後代，大家一起加油，讓更多的民眾能早日清醒，這才是國家之福。
👉726大罷免決戰
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言