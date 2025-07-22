趙少康稱對等關稅32% 吳思瑤：唱衰台灣、大罷免前擾亂視聽
中廣前董事長趙少康日前稱台灣的關稅據悉為32%，但美國在台協會（AIT）表示「目前談判仍在進行中」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，時間點選在幫藍委徐巧芯掃街前、選在7月26日前，就是要唱衰台灣、造成社會不安，就是要在大罷免前擾亂視聽、散布謠言。
吳思瑤表示，傳言聽聽就好、謠言更要撥亂反正，連AIT都站出來澄清，AIT都狠狠打臉趙少康，台美之間的關稅還在談判中，台灣談判代表還在努力爭取、還在為國家利益捍衛中，所以趙少康32%關稅真的不知道哪裡聽來。
吳思瑤說，但可以看到趙少康選擇發表的談話，是在為徐巧芯掃街前、在7月26日前，可以看到國民黨，搭配藍媒操作台美關稅，就是要唱衰台灣，就是要造成社會不安，就是要替大罷免做攻擊政府救罷免言論，如此而已。
吳思瑤表示，趙少康選在大罷免前擾亂視聽，散布謠言，連AIT都打臉趙少康，關稅還在談判中，請這些唱衰台灣的政客適可而止，進行中的談判請給予談判代表最大支持，所有臆測、謠言應止於智者。
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