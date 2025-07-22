干預審判成柯文哲續押關鍵？ 蕭旭岑：講白了就是要押

北院審理京華城案，裁定台北市前市長柯文哲再延押。鏡週刊報導，恐與柯頻出招干預法院審判及影響證人有關。馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，院方用完全不符法律要件作為延押理由，顯然已經黔驢技窮，講白了就是要押柯文哲。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，人身自由被剝奪是作為一個合法公民最大的侵害，要以最嚴格的標準來檢視；但目前延押理由反而是指控柯文哲動用群眾給法院壓力，拜託現在是民主社會，大家都可以發表自己的意見，居然用柯文哲支持者在外的呼籲當成是延押罪證，完全不符合法律要件。

蕭旭岑質疑，檢察官已經黔驢技窮，已經沒有新的事證、理由去押柯文哲，才用這樣莫名其妙、屬於言論自由範疇的理由，講白了就是要押柯文哲，下一次延押庭，可能又會有更意想不到的情節發生。

蕭旭岑重申，柯文哲案若有確切的證據就一刀斃命，他是國民黨第一個站出來聲援柯的，柯文哲如果真有犯罪，大家都是同一個標準，請趕快拿出來定罪，如果沒有，要用政治鬥爭的手法，全民都看在眼裡。請各位檢察官依照證據、依法辦案，用鏡檢這樣的理由大家是看不過去的，總有一天公道會來。

他也提到，柯文哲可以行使罷免投票權利，他被剝奪的只有人身自由，但是選舉罷免的公民權他還是有的，所以網路上似是而非說他沒有資格去投票，「你們是什麼獨裁者的思維？」要用這種方式不斷去遂行不讓柯文哲出來的意志，到最後會有反作用力。

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