行政院經發會顧問會議名單曝 卓榮泰被問關稅進度笑而不語

行政院經濟發展委員會第二次顧問會議創新經濟組今天登場，工商界大老難得齊聚，會議開始前眾人微笑比讚，合影氣氛良好，過程中行政院長卓榮泰被問及「關稅談判有好結果嗎」、「有進度嗎」、「媒體報導關稅恐衝擊藥品與半導體」，卓笑而不語，接著轉身準備步入會議室。

今日與會的顧問包含行政院前副院長林信義、共同召集人國泰金控總經理李長庚、台新金控董事長吳東亮、財信傳媒集團董事長謝金河、創投公會理事長邱德成、台杉投資總經理翁嘉盛、普萊德科技董事長陳清港、玉山金控董事長黃男州、數位轉型學院共同創辦人暨院長詹文男。以及iKala及 Appier董事簡立峰、創業者共創平台基金會董事長顏漏有、國票金董事長魏啟林、台灣金融研訓院院長高一誠、永豐金董事長陳思寬、晶華酒店集團董事長潘思亮、台灣大哥大總經理和AppWorks 董事長林之晨、環球晶董事長徐秀蘭、政大經濟系教授蕭明福。

今年下半年展開的經發會顧問會議將分三組開會，今天由信義擔任召集人的「創新經濟」組打頭陣，下兩周為均衡台灣組、包容成長組，會議自上午9時30分開始，共3小時。

政院人士說，除了報告歷次會議進度，包括兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心、國家人才競爭力躍升方案；也會觸及AI新十大建設，包含智慧應用、關鍵技術、數位基磐等議題。

商品推薦