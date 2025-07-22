美眾議院通過涉台修正案 吳思瑤：謝謝挺台 自己國會卻沒挺

美國聯邦眾議院日前通過涉台修正案，禁止五角大廈展示將台灣納入中國大陸地圖，另也通過台灣衝突嚇阻法案，中國對台採取軍事行動時，將揭露中共高官在美持有資金。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，「謝謝美國挺台灣，展示清楚原則」，自己的國會卻沒挺自己國家。

吳思瑤今在議場前受訪，表示今院會又是半小時就散會，台灣國會史上最長延會卻無案可審，但美國國會全力挺台，這幾天眾議院通過挺台法案，將撥款5億美元用於台灣安全合作倡議，甚至美國還訴求要再加碼。

吳思瑤說，謝謝美國挺台灣，美國眾議院通過法律，也就是美國以後要求國防部等單位必須展示「誠實地圖」，展示清楚原則，中國是中國、台灣是台灣，提案的眾議員公開表示，一個中國的認知應當揚棄，因為是不誠實政策，謝謝美國挺台，台灣從來沒有隸屬於共產中國，自己的國會無案可審、沒挺自己國家，但感謝世界國會一再為台灣發聲。

至於休士頓規畫未來將利用太空飛行器縮短傳統航空器飛行時間，若試驗成功，休士頓飛往台灣航程可從16小時縮短為2.5小時。吳思瑤說，太空港計畫室台美之間深化合作好的開始，這計畫恐怕還有很多面向要進一步討論，但這也代表台美間，除了經貿合作、在軍事協防等，享有共同價值外，具體建設項目上也有越來越多元的合作，持續正向促成推動。

商品推薦