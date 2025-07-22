林國成駁斥施壓公股行庫索資 聲譽受損保留法律追訴權

民眾黨立委林國成遭爆施壓公股行庫，索取高爾夫球俱樂部會員委託書，他今天透過聲明駁斥報導不實，這是一件正常的選民服務案件，從頭到尾並無強迫更沒有施壓、濫用公權力，況且各黨立委都有幫忙協助詢問，對於聲譽造成重大傷害，自己也將保留法律追訴權。

根據鏡週刊報導，民眾黨先前舉行反罷免活動，林國成飆罵三字經引發議論，然而其爭議事件不只一樁，包括日前竟然向公股行庫施壓，索取台北高爾夫俱樂部董監事改選委託書，「事涉濫用公權力、挾公以濟私。」

對此，林國成今天透過聲明表示，此篇報導未經查證就自行刊出，嚴重違反新聞專業與求證原則，他本人要對此表達抗議。

林國成說明，這是一件正常的選民服務案件，事實是辦公室接獲選民請託，然後在合法範圍內幫忙打電話詢問，「從頭到尾沒有強迫、也沒有施壓，更沒有任何濫用公權力的行為」，如果鏡週刊有證據，麻煩直接拿出來，不要用這種影射的方式抹黑。

林國成強調，其實這項選民服務，各黨都有立委幫忙協助詢問，「鏡週刊未經查證，故意只有報導我，已經對本人聲譽造成重大傷害」，針對此篇虛偽不實的報導，他除了表達遺憾與譴責，同時也保留法律追訴權。

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