派用人員9年過渡期屆滿 立院三讀再延長 

國家早期為推動重大建設，透過遴選任用專業人力，立法院2015年廢止施行超過45年的派用人員派用條例，但給予派用人員9年過渡期，而過渡期在去年6月18日屆滿。立法院今天三讀通過「公務人員任用法」第36條之一部分條文，讓原派用人員得以繼續派用。

銓敘部長施能傑在立法院初審報告時指出，9年過渡期屆滿後，公務機關仍有高比例派用人員，未如當年修法時所預期，多數人員辦理離退。派用人員目前擔任主管或高階職務者不少，過渡期屆滿後無法做任何調整，新進或考試及格任用人員無缺可陞遷，嚴重影響任用人員發展機會和留任意願，有必要修法延長。

立法院2015年廢止施行逾45年的「派用人員派用條例」，但給予3000餘名派用人員9年過渡期，派用人員9年過渡期在去年6月18日屆滿。立法院為適度放寬派用人員任職限制，三讀通「公務人員任用法」第36條之一部分條文，派用人員派用條例廢止滿9年的翌日起，得適用原派用條例及其施行細則繼續派用。

另外立法院初審時熱烈討論公務人員「育孫假」議題，朝野決定不予增訂，但三讀通過附帶決議指出，「公務人員任用法」第28條明定公務人員得申請育嬰留職停薪，但限制祖父申請育孫假時，須以「該孫子女無法受雙親適當養育或有特殊事由者為限」，因此銓敘部應於3個月內刪修相關規定，放寬公務人員申請育孫假規定，以減輕家庭育兒負擔。

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