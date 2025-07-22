朝野協商確定了 大法官人事案大罷免前一天725投票
總統府今年3月公布7名大法官被提名人，並將咨文送至立法院咨請立法院行使同意權，立法院全院委員會上周審查完畢。立法院朝野三黨團昨日決定，7月25日進行司法院人事同意權案投票表決，等於立法院於大罷免投票前一天，完成大法官人事案。
現任大法官目前僅有8人，賴清德總統去年8月提名大法官被提名人張文貞、姚立明等7人，不過遭立法院全數封殺。總統今年3月公布新一份大法官被提名人名單，為大法官被提名人蔡秋明、蘇素娥、蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮7人。
立法院全院委員會上周已完成司法院大法官人事審查，朝野三黨團昨日協商結論出爐，各黨團同意本周五院會不進行國是論壇，在報告事項結束後，隨即進行司法院人事同意權案投票表決，投票時間至上午11時，當日院會在同意權案處理完畢後，即行休息。
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