快訊

熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨

沖繩50年前是右駕卻一夕「轉左」 交通改制8小時創奇蹟

篠崎泫豪砸5千萬購屋翻新 Toyz被爆入獄前「贊助千萬」

廖玉蕙諷停車場當政績 羅智強：中央浪費1.8億市場 您可寫下？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片

726罷免投票，作家廖玉蕙似也加入罷免潮，寫下：「只見大安區原來的華光社區空地上高掛紅布條，炫耀他爭取一個停車場，這些是立委的職責嗎？」諷刺國民黨立委羅智強。羅智強今早表示，「爭取停車場」也成為罷團罷免他的理由之一，斥資1.8億元，啟用不到4年的中繼市場，被中央強拆，稱數發部和通傳會（NCC）要使用該地興建辦公大樓，後來不蓋了，他協調財政部國有財產署與台北市政府，在原址設置臨時停車場，活化空地、服務社區，讓光明里居民有個優質的停車環境。

羅智強說，謝謝廖玉蕙，讓他有機會說說「停車場的故事」。罷團提出的罷免理由五花八門，說我曾剃光頭該罷免、說大安區多數里長支持我也該罷免。最近，又出現一個新「罪狀」，罵他「爭取一個停車場」，所以該罷免。

羅智強提到，文壇前輩廖玉蕙老師，也加入這場鬧劇。在罷團文宣的罷免理由中，她寫下這樣一段話：「只見大安區原來的華光社區空地上高掛紅布條，炫耀他爭取一個停車場，這些是立委的職責嗎？」

羅智強回應，是的，這正是立委的職責。謝謝廖老師，讓他有機會告訴大家這座停車場背後的故事。2023年底，兩百多位遷入「南門中繼市場」營業的攤商，遷回改建完成的新南門市場。按照台北市政府的想法，他們想向中央續租南門中繼市場，接續提供給也即將改建的東門市場攤商使用，不但節省公帑，也能加快工程進度，一舉多得。

羅智強說，中央卻以數發部和NCC要在此興建辦公大樓為由，拒絕北市府續租中繼市場用地。當時他還沒當立委，就多次開記者會拜託中央保留中繼市場。擔任立委後，他在立法院質詢時任數發部長唐鳳，要求保留市場空間，供東門市場攤商使用。

羅智強指出，結果斥資1.8億元、啟用不到4年的中繼市場，被中央強拆。諷刺的是，唐鳳後來卻說，那塊地「不蓋了」。不但市場沒了，地也空著，1.8億公帑就這樣打水漂，東門市場的改建也因此延宕，這才是真正浪費。因此他要求主計總處與審計部查明決策過程，也協調財政部國有財產署與台北市政府，在原址設置臨時停車場，活化空地、服務社區，讓光明里居民有個優質的停車環境。這，就是我「爭取一個停車場」的故事。

羅智強表示，罷團譏笑他是在「競選里長」，他欣然接受。能為地方做事，能解決民眾需求，哪怕像「爭取停車場」這樣的基礎建設，他也全力以赴，當作是服務的勳章。如果連這樣的努力，都可以被當成罷免理由，那麼罷團未免也太低估大安區選民的判斷力了。

羅智強總結，最後，他也想請教廖玉蕙老師：「如果在野的羅智強爭取一個停車場，就成了您筆下的罷免理由，那麼，執政的民進黨政府花1.8億元蓋中繼市場、啟用不到四年就拆除、最後連大樓都不蓋了──這筆帳，您可曾、可願意用您手中的千鈞之筆，好好寫下來，問一問誰該負責？這樣，會不會比較公平一點？」

NCC 罷免 攤商 國民黨 羅智強 停車場 廖玉蕙

延伸閱讀

影／罷免投票倒數 民進黨北市議員與罷團車隊掃街

沒理由罷免羅智強！「藍營最強母雞」盧秀燕陪車掃 批綠鬧事：政治霸凌

趙少康不去東非是「留下千軍萬馬」 羅智強曝這人也為他改機票

罷免領銜人批刪國防預算 羅智強反擊：綠委王定宇刪的

相關新聞

選委會公布新北5立委同意票門檻 洪孟楷要破10萬全國之最

罷免投票即將在7月26日投票見真章，選罷法規定的法定罷免門檻，即「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」（25%以上），即為通過，選委會公布新北5個選區等罷免同意票門檻，其中洪孟楷選區選舉人數達40萬5060人，罷免門檻是10萬1265人，需要的同意票數是全國各選區之最。

童子賢、黃國昌任核三重啟正方代表 大罷免立場卻大不同

台灣民眾黨推動核三重啟公投，中選會將舉辦辯論會，白營除了主席黃國昌外，還邀請和碩科技董事長童子賢擔任正方辯論代表。雖然兩人對於核能重啟有共識，不過在罷免立場上不相同，童子賢公開表態罷免傅崐萁，黃國昌則大力反對大罷免，今天兩人都現身花蓮，罷免議題可能再成焦點。

曹興誠批繳稅30億遭「惡僕欺主」 徐巧芯反酸：罵你的是棒球迷吧

罷免投票倒數，罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人曹興誠在臉書發文，他以公道引言，指自己繳稅30億元，卻遭惡公僕的徐天天高聲叫罵；作為國家主人，要恢復主人的地位和尊嚴。不料，徐巧芯在留言提假球說，回擊「最近罵你的是棒球迷吧，老兄。」

廖玉蕙諷停車場當政績 羅智強：中央浪費1.8億市場 您可寫下？

726罷免投票，作家廖玉蕙似也加入罷免潮，寫下：「只見大安區原來的華光社區空地上高掛紅布條，炫耀他爭取一個停車場，這些是立委的職責嗎？」諷刺國民黨立委羅智強。羅智強今早表示，「爭取停車場」也成為罷團罷免他的理由之一，斥資1.8億元，啟用不到4年的中繼市場，被中央強拆，稱數發部和通傳會（NCC）要使用該地興建辦公大樓，後來不蓋了，他協調財政部國有財產署與台北市政府，在原址設置臨時停車場，活化空地、服務社區，讓光明里居民有個優質的停車環境。

童子賢表態支持罷免傅崐萁 朱立倫：大罷免其實違反民主

和碩董事長童子賢昨表態，支持在花蓮的「罷免傅崐萁」活動。對此，國民黨主席朱立倫上午受訪指出，他尊重每一個人，但大罷免其實是完全違反民主的作為，可以對個別的委員有意見，但是不可以全面性的去罷免所有的在野黨。

726罷免案同意票數門檻公布 中選會：還需多於不同意票

首波罷免投票26日登場，根據公職選罷法第90條規定，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上，即為通過。中選會稍早公布各立委罷免案「25%人數」，表示25%僅為參考數據並非罷免門檻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。