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台電員工搶救不治器捐 賴總統代表國家頒發褒揚令

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統將代表國家頒發褒揚令，感謝殉職台電員工張元瀚。圖／總統府提供
賴清德總統將代表國家頒發褒揚令，感謝殉職台電員工張元瀚。圖／總統府提供

丹娜絲颱風過後，36歲台電員工李元瀚在嘉義搶修電力時，遭六千伏特高壓電電擊，送醫經過六天搶救，腦部功能未見起色，家屬決定拔管器捐。對此，總統府發言人郭雅慧22日表示，賴清德總統聞訊後深感不捨與哀悼，將代表國家及人民頒發褒揚令。

郭雅慧說，賴總統深摯感念李元瀚於台電工作十餘年間，持續為台灣社會戮力付出、堅守崗位，並不遺餘力帶領及栽培新進員工，傳承台電英雄們的專業技術與堅韌意志。此次風災，李元瀚亦第一時間投入前線電力復原搶修工作，全力以赴至最後一刻，無私奉獻的敬業精神令人深感敬佩。

郭雅慧表示，賴總統懇切盼望家屬節哀珍重，對於家屬選擇讓李元瀚先生進行器官捐贈、遺愛人間，賴總統感佩不已，相信愛不止息，李元瀚摯愛台灣的精神將以另一種方式延續，永遠與大家同在。

郭雅慧說明，賴總統將代表國家及人民頒發褒揚令，感謝殉職台電員工張元瀚先生無私奉獻精神，致上最誠摯敬意，希望張元瀚的專業、堅毅與良善，繼續流傳人世，進而對台灣社會帶來更多啟發。

台電 總統府發言人

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