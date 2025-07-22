林佳龍頒「睦誼外交獎章」 感謝加拿大駐台代表倪傑民

外交部長林佳龍21日代表外交部，頒授「睦誼外交獎章」予即將離任的加拿大駐台代表倪傑民（Jim Nickel），表彰其任內三年來對台加關係所做出的卓越貢獻。林佳龍強調，倪傑民以行動體現對台灣的深厚情誼，走入台灣社會，親身體驗在地文化，對於倪傑民即將接任加拿大駐越南大使，林佳龍也致上誠摯祝福。

林佳龍表示，倪傑民任內不僅以豐富外交歷練積極深化台加雙邊關係，更親身走入台灣社會，曾登玉山、踏遍離島，參與捷安特單車活動以及太魯閣馬拉松，以雙腳體驗台灣的文化與風景。

在倪傑民任內，台加雙邊關係持續邁進。林佳龍提到，2023年雙方簽署「投資促進及保障協議」（FIPA），為雙邊貿易與投資建立堅實制度架構。加國更已連續五年在世界衛生大會（WHA）上為台灣仗義執言，支持台灣參與國際。

安全領域方面，林佳龍指出，加拿大近三年來共六度派遣軍艦通過台灣海峽，以實際行動支持台海和平穩定；並於2024年成為「全球合作暨訓練架構」（GCTF）正式夥伴，進一步深化與台灣在打擊假訊息、公衛與科技等領域的合作。

林佳龍表示，這些成果凝聚倪傑民與其團隊的長期耕耘與努力，如今倪傑民即將接任加拿大駐越南大使，展開新的外交旅程，林佳龍向倪傑民致上最誠摯的掌聲與祝福。

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